República Dominicana en la celebración mundial del Jazz

Este año, La Habana, Cuba, es la sede de la celebración del Día Internacional del Jazz, pero eso no quiere decir que República Dominica no se desbordará con sonidos exquisitos en esta fiesta mundial. La Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival (FEDUJAZZ) tiene una amplia cartelera de conmemoraciones, que reciben el aval de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) para su celebración en las hermosas playas de Sosúa y Cabarete, provincia de Puerto Plata. Por tal motivo, hoy y mañana, los escenarios se encienden, bajo la producción del profesor Gustavo Hernández y la participación de los grupos estudiantiles de FEDUJAZZ y artistas invitados. De acuerdo a la agenda, este sábado se llevará a cabo “FEDUJAZZ Joy Spring Concert”, una actividad dirigida al público en general.



El lugar del encuentro es Hot Spot Company, Playa Cabarete, donde actuarán Ensamble Contemporary Jazz, Ensamble Jazz 2, el maestro Jefry Casimiro y grupo de flautas, y también su grupo de saxofones (ambos con sección rítmica) y el maestro Enmanuel Peña y su grupo de guitarras. La actividad iniciará a las 4:00 de la tarde. “El domingo 30 de abril, ante la necesidad de recaudar fondos para FEDUJAZZ y la buena acogida recibida en años anteriores, se realizará nuevamente el tradicional desfile de madres e hijos, en esta ocasión con las hermosas creaciones de la afamada diseñadora Sissy Bermúdez, quien estará vistiendo a 20 madres con sus hijos e hijas, presentando la colección Caribe By Sissy Bermúdez, inspirada en los colores de nuestra isla”, anunciaron los organizadores.



El evento está convocado para las 6:00 de la tarde en Millenium Luxury Beach Resort & SPA, y contará con la participación artística de Ensamble Jazz, Roberto Santana y Allison Sade, Fedujazz Messengers e invitados especiales. Durante la actividad se subastará una obra del artista Adolfo Faringthon. El costo de las boletas para ayudar con la recaudación, es de RD$1,500.



En el Distrito Nacional



A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Jazz, Ágora Mall también ha diseñado una rica cartelera para festejar y atraer a los amantes de este género musical. En conjunto con Instrumentos Fernando Giraldez y Pianos Yamaha , estarán ofreciendo durante 10 días un programa especial con interpretaciones en este género por músicos locales. La fiesta inició ayer y continuará hasta el domingo 7 de mayo. La presentación principal será hoy, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, con Aires de Unción, en el atrio del nivel 1 del centro comercial.



Aires de Unción es un grupo cristiano que ministra a través de la música instrumental, formado por los hermanos Yonatan Jorge y Yohenry Jorge, quienes interpretan jazz, latin jazz, R&B, gospel y fusión.



Además, hasta el viernes 5 de mayo, en horario de 6:00 de la tarde a 9:30 de la noche, la oferta incluye presentaciones a piano acústico, a cargo de los músicos Jimmy López, Cristhian Silvestre, Rafael Gratereaux y Adiel Santana. Como parte del programa, el sábado 6 y domingo 7 de mayo, en horario de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche, se realizarán interpretaciones a piano con música de caricaturas y dibujos animados, una atracción especial para los más pequeños de la casa.



“Conmemorar esta fecha con presentaciones de este género de la música de grandes maestros nos permitirá contribuir a sensibilizar al púbico que nos visita sobre las virtudes del jazz, no solo como herramienta educativa, sino también como una vía de cultivar la tolerancia, la unidad entre los pueblos tal y como plantea las Naciones Unidas en los objetivos de esta conmemoración”, dijo Rocío Sánchez, gerente de Mercadeo de Ágora Mall.

Un “puente para conectar culturas”

El pianista y compositor estadounidense Herbie Hancock, quien se encuentra en La Habana, convertida este año en sede del Día Internacional del Jazz, afirmó que ese género musical sirve de “puente para conectar culturas”, además de “fomentar el diálogo, la cooperación y crear una coexistencia pacífica”.



El músico -embajador de buena voluntad de la Unesco, que organiza los actos por el Día Mundial del Jazz- participó el miércoles en un acto en el que se reconoció el papel de la Casa de la Cultura de Plaza, lugar donde surgió el prestigioso Festival de Jazz de La Habana hace casi 40 años. “Todo aquel que aprecia el jazz sabe que este es el tipo de música que sirve como puente para conectar a las culturas, es la herramienta para fomentar el diálogo y la cooperación y crear una coexistencia pacífica”, afirmó Hancock, que el domingo será una de las estrellas invitadas a un gran concierto en el Gran Teatro “Alicia Alonso” por el Día Mundial del Jazz. La Casa de la Cultura de Plaza, en La Habana, recibió el miércoles un homenaje de la Unesco por sus aportes al nacimiento del emblemático Festival Internacional Jazz Plaza.

Música de paz

En noviembre de 2011, la UNESCO declaró el 30 de abril como Día Internacional del Jazz, una ocasión que sirve para promover el entendimiento, la resolución de conflictos, la paz y el diálogo intercultural.