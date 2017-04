Venezuela formaliza salida de la OEA; siguen marchas

29/04/2017 12:00 AM - AP

Washington.- Venezuela se convirtió el viernes en el primer país que gestiona su salida de la Organización de los Estados Americanos, cuando la embajadora interina Carmen Velásquez entregó la solicitud al secretario general Luis Almagro.



“Es un momento histórico que marca una nueva independencia para Venezuela y para la región”, dijo la funcionaria mientras mostraba a reporteros la carta con el sello de recibido. “Somos el primer país que hemos dejado atrás la Doctrina Monroe y hemos alzado las banderas de la independencia para consolidar la paz y la unión en la región”.



Velásquez anunció que “nosotros ya no vamos a estar participando en ninguna de las actividades de la OEA”, organización de la que Venezuela fue un país fundador en 1948.

Las recientes protestas callejeras en la nación sudamericana han dejado este mes 29 muertos y 437 heridos.



La embajadora relató que durante los minutos que estuvo en el despacho de Almagro le pidió que con sus próximos mensajes “se refiera al diálogo y a la paz. Venezuela es un país de paz y vamos a superar este momento”.



El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado reiteradamente a Almagro de abusar de su autoridad para solidarizarse con la oposición venezolana.



Almagró confirmó en Twitter que recibió la solicitud de la misión de Venezuela para salirse de la OEA, al tiempo que afirmó que ello “no es la solución, lo es la redemocratización del país”.



El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse, y que transcurridos dos años dicho Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.



Caracas adeuda actualmente 10.5 millones de dólares al organismo, ya que desde hace varios años no paga su cuota anual de 1.8 millones.



Marcha en reclamo de libertad de presos políticos



Miles de opositores al presidente Nicolás Maduro marcharon el viernes hasta las cercanías de la cárcel donde cumple condena el líder opositor Leopoldo López en una nueva jornada de protesta tras la decisión del gobierno de Venezuela de abandonar la OEA. La manifestación buscaba llegar a la prisión militar de Ramo Verde ubicada en Los Teques, a unos 20 kilómetros al sur de Caracas, donde López purga una pena de casi 14 años por promover protestas en 2014. Vehículos blindados ligeros y agentes de la Guardia Nacional bloquearon el paso, por lo que la marcha concluyó a unos cuatro kilómetros de la cárcel militar.



Salida de Presidente



Al grito de “¡Fuera Maduro!”, los manifestantes caminaron y portaron centenares de banderas venezolanas por sinuosos y empinados caminos rumbo a la cárcel, la cual amaneció custodiada por decenas de efectivos de la Guardia Nacional con equipos antimotines y tanquetas.



Se registraron también movilizaciones en todo el país hacia los centros carcelarios donde están recluidos los que se consideran presos políticos del gobierno, cuyo número se estima en 178.



“Todos tenemos que resistir”, dijo a la prensa Lilian Tintori, esposa de López, en las cercanías del penal, al denunciar que las autoridades le impidieron el viernes visitar al dirigente, quien aseguró que está “aislado” desde hace un mes.



“Todo el tiempo que sea necesario nos mantendremos en las calles hasta que logremos revocar al régimen de Maduro”, afirmó Carmen Correa, una peluquera de 55 años, mientras caminaba por una vereda de una barriada pobre cercana a la cárcel de Ramo Verde.



“La situación de Leopoldo me da mucho dolor, así como la de otros presos políticos y jóvenes que han sido arrestados durante las protestas, pero pronto lograremos que todos salgan en libertad”, agregó.



La lista de opositores detenidos ha crecido durante las protestas callejeras del último mes en las que han sido apresadas más de 1.000 personas, de las cuales 65 permanecen bajo arresto y otras 217 están a la espera de ser presentadas en los tribunales.



La liberación de los presos políticos es una de las cuatro exigencias, además de las elecciones generales, la apertura de un canal de ayuda humanitaria y el respeto a la Asamblea Nacional contralada por la oposición, que han planteado los opositores como condición para cesar las manifestaciones. Maduro acusó la víspera a sus adversarios de promover un golpe de Estado y defendió la decisión de salirse de la Organización de los Estados Americanos.



“No reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA que vulnere el derecho internacional... Somos libres de la OEA”, afirmó el mandatario durante una concentración en Caracas.

Exilio venezolano contra Leonel

Miami. El exilio venezolano en Miami decidió mantener su convocatoria de protesta hoy contra el expresidente dominicano Leonel Fernández, que presenta un libro de discursos, por su “negativa a reunirse con la comunidad”, confirmó el activista venezolano Jose Antonio Colina. “Le manifesté (a Fernández) que la única manera de desconvocar la protesta era o bien él cancelando su viaje a Miami o reuniéndose con la comunidad”, pero ninguna de las dos propuestas fue aceptada por el expresidente dominicano, señaló Colina, presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex). Colina precisó que Fernández le propuso mediante “emisarios” mantener una reunión solo con él y una “comisión de venezolanos”, pero no con la comunidad venezolana de Miami, como pedía el exiliado y exmilitar. “Le transmití mi petición de que se reuniera con la comunidad en el restaurante El Arepazo para explicar por qué está mediando pero “no obtuve respuesta”.