Quique Antún cree que la democracia dominicana lleva el mismo rumbo que Venezuela

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano –PRSC-, Federico – Quique- Antún Batlle, aseguró este domingo que la democracia dominicana está a punto de colapsar y por eso la organización opositora está proponiendo un gran dialogo nacional que haga posible la refundación de ese sistema político.

Lamentó el derrotero que, según él, lleva la República Dominicana y cree que podría conducir a lo que actualmente sucede en Venezuela.

Definió como “sumamente crítica” la situación por la que atraviesa el país debido, entre otras cosas, a que no existe un contrapeso y un solo partido controla todos los estamentos del Estado.

Entrevistado en el programa semanal D´Agenda, el líder político dijo que el país vive una cuasi dictadura y para llegar a una dictadura completa falta muy poca cosa.

Sin embargo, cuando fue cuestionado en torno a si el presidente Danilo Medina es un dictador Quique Antún dijo que no, porque entiende el mandatario no tiene voluntad de serlo, aunque aclaró que sí el sistema está evolucionando hacia allá.

“Lo que se platea es un pacto para reformar el sistema electoral dominicano, porque esto colapsó definitivamente, y lo que se está planteando es un gran dialogo nacional que haga permisible la refundación de la democracia, porque esto no es democracia”, insistió el presidente del PRSC.

Sostuvo que el sistema ha evolucionado de una manera tal que un solo partido tiene el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Justicia, el poder Municipal, el tribunal Superior Electoral, en fin no hay contrapeso y esa es la esencia de la democracia.

Reconoció que esos poderes los dan los electores en las urnas, “pero cuando las elecciones son libres, diáfanas, independientes y correctas, pero que eso no sucede porque el sistema electoral dominicano caducó ya que aquí se impone el dinero, y aunque admitió que eso sucede desde hace mucho tiempo, la situación ha sido más acentuada en los últimos 20 años”.

“El país no resiste más está situación, no resiste más este sistema, va a pasar algo, y ojalá no nos pase como a Venezuela, y vamos en esa dirección porque aquí lo que falta es que se agudice la crisis económica”, se quejó el líder opositor.