Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017 concluye este lunes

La vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, concluye hoy tras agotar una extensa agenda de actividades en las que el libro ha sido “el verdadero protagonista”.



Durante el fin de semana, el ministro de Cultura, Pedro Vergés, se reunió con miembros de la Asociación Dominicana de Libreros (Asodolibro) y Cámara Dominicana del Libro, encabezados por Dennis Peña en calidad de presidente, para tratar temas acerca de las mejoras que podrían implementarse de cara al robustecimiento de la industria editorial de la República Dominicana.



Peña explicó la solicitud que ya había hecho pública para que la FILSD 2017 fuera extendida hasta el 7 de mayo debido a que las constantes lluvias mantuvieron baja la asistencia, a lo que el funcionario respondió explicando las implicaciones presupuestarias y de logística que conllevaría ampliar el tiempo de duración de esta versión, la cual se ejecuta con un presupuesto proyectado en aproximadamente 80 millones de pesos.



Por otro lado, planteó establecer una alianza con el sector editorial nacional, de forma que se compartan las informaciones que tengan que ver con los procedimientos de supervisión, para que se garantice una competencia sana y transparente.



“Yo les propongo trabajar en conjunto, que se conviertan en guardianes de un sector editorial transparente, donde todo el mundo cumpla su cuota de responsabilidad.



Nuestro interés es el mismo que el suyo, fortalecer y mejorar nuestra industria nacional del libro”, expresó el ministro cultural. Cultura informó que tal y como estaba previsto esta feria concluirá este lunes 1 de mayo, tras doce días de labor que ha incluido presentaciones de nuevos libros, conferencias, talleres, charlas, recitales musicales, entre otras actividades para niños, jóvenes y adultos.



Pese a los continuos aguaceros registrados desde que fuera inaugurada el pasado 20 de abril en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, reportes preliminares apuntan a que en esta edición se han registrado buenos niveles de venta.



Día de Catana Pérez





10:00 a.m. Talleres Literarios: “Taller de escritura creativa en torno al cuento”, por Francis Santos.

10:00 a.m. Pabellón Libro Cocina: Conferencia “Hablan los tambores”, por José Duluc.

10:00 a.m. Espacio Joven: “Conversatorio sobre Premio Nacional de la Juventud”, por Ramón Polanco.

11:00 a.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Encuentro-Conversatorio con Catana Pérez.

03:00 p.m. Cinemateca Dominicana: Proyección del filme paraguayo Che Pykasumi (2011).

4:00 p.m. Sala Camila del Auditorio del Museo de Historia Natural: Taller de animación a la lectura: “Bailando con las palabras”, poesía, música y zumba.

5:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Presentación del libro Leonel: el líder que volverá, de Ramón Miliano.

6:00 p.m. Salón de conferencia de la Feria del Libro: “Introducción a la disciplina de autocultivación”, auspiciada por Falun Dafa.

6:00 p.m. Talleres Literarios: Ciclo de formación literaria Juan Bosch; taller “Sin conflicto no hay cuento”, por Vladimir Tatis.

7:00 p.m. Pabellón de Autores Dominicanos: Conferencia “Manuel del Cabral. nuestro poeta universal”, por Jordan Manuel Hernández.