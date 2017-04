Gómez, criollo 13 que batea para el ciclo en las GL

Desde que Carlos Gómez pasó a los Vigilantes de Texas en agosto del año pasado, su ofensiva ha sido otra. Terminó con ocho jonrones y 24 remolcadas en apenas 35 juegos.



Esta temporada se ha mostrado mucho mejor. Muestra de ese posicionamiento fue demostrada la noche del pasado sábado cuando bateó para el ciclo por segunda ocasión en su carrera, convirtiéndose, además, en el criollo número 13 en las Grandes Ligas.



La hazaña la logró en el encuentro en que los Vigilantes derrotaron 6-3 a los Angelinos de Anaheim en el Globe Life Park de Arlington, Texas.



“Es emocionante cuando uno consigue esto”, comentó Gómez tras el partido a la agencia The Associated Press. “Y puedes disfrutarlo más cuando ganas”.



Gómez necesitó sólo cuatro turnos para batear el ciclo por primera vez desde el 7 de mayo de 2008, cuando vestía el uniforme de los Mellizos de Minnesota. Pegó un doble en la primera entrada, sencillo en el tercero y un triple en el quinto ante el abridor Jesse Chávez (2-4). Con su cuadrangular en el séptimo, el jardinero de Santiago de los Caballeros remolcó dos carreras.



El único criollo que ha bateado en tres ocasiones para el ciclo es Adrian Beltré, quien lo hizo en las temporadas 2008 con los Marineros de Seattle, 2012 y 2015 con los Vigilantes, seguido de César Cedeño, quien tuvo dos partidos registrando esa actuación, ambas con los Astros de Houston en 1972 y 1976, respectivamente.



Completan el grupo Andújar Cedeño en 1992 con los Astros; Tony Fernández, con los Yankees en 1995; Alex Rodríguez, con los Marineros en 1997; Neifi Pérez, con los Rockies en 1998; Miguel Tejada, con los Atléticos en 2001, y Vladimir Guerrero, con los Expos en 2003.



La lista incluye también a José Reyes, con los Mets en 2006; Cristian Guzmán, con los Nacionales en 2008; Melky Cabrera, con los Yankees en 2009, y Félix Pie, con los Orioles en 2009. l julio e. castro c.