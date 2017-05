Los beneficios de montar bicicleta

01/05/2017 12:00 AM - Ivelisse Santos

Montas en bicicleta por placer, por estar en forma, por hacer amigos, por tener unas piernas bonitas...? Pues une a todas estas otras razones más. Diversos estudios muestran los beneficios y las bondades del ejercicio de la bicicleta.



Está clínicamente comprobado que es una de las actividades más completas y universales para prevenir dolores de espalda, proteger articulaciones y mejorar el sistema circulatorio e inmunológico, así como mantener tu salud psíquica en orden.



Es una de las formas más populares y eficaces de estar sano y en forma. Millones de personas disfrutan de los beneficios de montar en bicicleta y cada día son muchos los que comienzan sus propios programas de ciclismo. Hay casi tantas razones para elegir el ciclismo como personas que montan en bicicleta.



Se monta en bicicleta para hacer ejercicio y estar en forma, para desconectarse después de una jornada ajetreada, para explorar y viajar, para redescubrir los alrededores o para competir en carreras organizadas. Se puede andar en bicicleta prácticamente en cualquier sitio: por el barrio, en el parque o incluso utilizar una bicicleta estática, cómodamente, sin tener que moverse de casa.



De acuerdo con el entrenador personal Jonathan Cáceres, montar bicicleta es un ejercicio excelente que ejercita los grupos musculares de forma continuada y que contribuye a mejorar las articulaciones, los músculos de las piernas, las caderas y los glúteos y perder grasa en los muslos y las pantorrillas.



Asimismo, el cardiólogo Príamo Peña Tió, del Centro Médico del Caribe, asegura que este método de ejercitarse contribuye a mejorar el funcionamiento de los pulmones y del corazón, reduciendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.



También impide que las articulaciones se oxiden y puede ayudar a mejorar el estado de la columna vertebral. Además, la bicicleta ayuda a incrementar el gasto calórico y a combatir los problemas de sobrepeso. También ayuda a controlar la depresión, mejora el sueño, la digestión y contribuye a disipar el estrés.



Está científicamente comprobado y demostrado que la intensidad del ejercicio realizado al montar en bicicleta aporta excelentes beneficios a la salud y así lo constatan numerosos estudios realizados. Pedaleando al menos media hora se entrenan al máximo los cuádriceps y se tonifican y endurecen los glúteos.



Los mayores beneficios de montar en bicicleta se obtienen además porque al mismo tiempo ejercitamos la parte superior (pecho, espalda, hombros) y también la parte inferior del cuerpo (muslos, nalgas, pantorrillas), nos aporta beneficios directos sobre nuestra salud resultando así uno de los más completos ejercicios que podemos realizar para mantener nuestro cuerpo activo.



Los mayores beneficios de montar en bicicleta se encuentran cuando se hace un uso regular continuado de la bicicleta.



Dile adiós a las preocupaciones

Al montar “bici” el cerebro se oxigena más y permite pensar con más facilidad. Tu cuerpo segrega hormonas que te hacen sentir mejor. Está comprobado que los que montan en bicicleta regularmente sufren menos enfermedades psicológicas y depresiones ya que pedalear es uno de los mejores antidepresivos naturales que existen.



Las endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad, se generan con el ejercicio físico, de forma más notable cuando permaneces más de una hora sobre la bicicleta, así que ya sabes: ponte la alarma para que suene en una hora y no pares de pedalear hasta entonces, pero si quieres sentirte bien evita sobrepasar tus límites porque conseguirás el efecto contrario.



Lo ideal es montar tres veces por semana durante 45 o 60 minutos, o tan a menudo como puedas. Cuanto más tiempo dedicas a la bicicleta, más ventajas para tu cuerpo irás acumulando. l





A dónde ir

Uno de los lugares favoritos para montar “‘bici” son los parques como el Mirador Sur, en donde hay puestos que alquilan las bicicletas por 150 pesos durante una hora.





Sin límites

Se trata de un deporte para todo público. Se puede alcanzar un alto rendimiento, o sencillamente obtener el placer de realizar ejercicio o disfrutar en familia de forma moderada. Los límites de esta actividad están en los que ponga quien lo practique.



Precauciones





Aunque no requiere de unas condiciones físicas especiales para ser practicado, para montar bicicleta sí que es conveniente no olvidar realizar una serie de estiramientos previos antes de ponerse a pedalear, trabajando sobre todo los músculos de las piernas, los glúteos, la zona lumbar y el cuello. Pero, aunque parezca sencillo, hay que ir aumentando el esfuerzo de forma progresiva, pues el organismo debe habituarse al ritmo poco a poco. Después podrá hacer recorridos más largos e incrementar la intensidad.



Cuando se sube a la bicicleta, también tiene que tener precaución con el sol y el viento, que pueden causar estragos en la piel: no olvide usar una crema protectora.



Y fundamental: ¡lleve siempre casco!

Todas estas bondades, sumadas a que se trata de un ejercicio divertido, que se puede practicar con más gente y que, en ocasiones, permite incluso hacer turismo, lo convierten en un buen aliado para mantenerse en forma.