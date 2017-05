Myriam Hernández, una gala con mensajes de amor, apoyo y unión

Myriam Hernández se ha ganado el apodo de “La baladista de América” con sus más de 25 años de trayectoria musical, carrera que recorrió el pasado sábado con su repertorio de “Sólo éxitos” en el escenario donde, años atrás, se presentó por primera vez en la República Dominicana: el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.



Mientras su esposo Jorge Saint-Jean, se paseaba con libertad por todo el recinto, la cantante chilena presentaba su “Gala de amor”, concierto con el que terminó su ausencia de dos años en escenario dominicano. Sin embargo, Venezuela fue la gran protagonista de la noche.



“Un aplauso muy fuerte para Venezuela que está aquí presente esta noche”, dijo la intérprete de “Eres”, mientras la bandera de dicho país se hacía presente en la audiencia. “Todos los seres humanos debemos sumarnos en oración y rezar por esta situación de Venezuela, no se puede alimentar eso que está sucediendo”, continuó.



Sonriente, sobria e impecable con su característica vestimenta negra en el escenario, Myriam demostró que fue a cantar, sus interacciones fueron muy breves y puntuales pero efectivas en cuanto a provocar la algarabía del público.



En una hora y media, la baladista recorrió los temas más conocidos de su carrera, recibió rosas, un reconocimiento de sus seguidores y sonrió emocionada en todo momento, en especial cuando el público continuaba pidiéndole una repetición de “Mío” y “El hombre que yo amo”.



Acompañada de cinco músicos y dos coristas, antes de saludar por primera vez, la compositora agotó cinco temas entre la algarabía de los presentes y un sonido defectuoso que no permitía escuchar lo mejor de la voz que presume Hernández pero que en ocasiones mejoraba.



Entre agradecimientos, saludos y recuerdos, dijo: “Vamos a compartir una gala de amor, una noche romántica y llena de magia; vamos a recorrer mi carrera y a todos los voy a hacer míos”.



La cantante, de 51 años, aprovechó cada intervención para llamar a los presentes a reflexionar, dar lo mejor de sí, luchar por un mundo mejor y “amarnos como seres humanos”, lo cual manifestó previo al interpretar “Se me fue”. Para entonces, el repertorio había incluido temas como “Ay amor”, de 1987, “Tonto”, de 1990, “Eres”, “Mañana”, “Si te vas yo me muero”, “Rescátame de aquí” y “No llegarás”.Jugando entre canciones suaves y movidas, cantó otras como “Te pareces tanto a él” y “Donde estará mi primavera”, también grabada por Marco Antonio Solís.



Myriam Raquel Hernández Navarro, nombre de pila de la cantante, recordó que con el tema “Herida”, ingresó al Salón de la Fama de Compositores Latinos en el 2015. “Componer canciones para mí es un don, un privilegio pero debo reconocer que me costaba, la verdad”, sostuvo.



El momento de cumplir peticiones había llegado, y con él, la despedida de la chilena. Tras agradecer a Armando Manzanero y alborotar al público al decir que el tema siguiente ya no era suyo, sino de sus seguidores, interpretó “Huele a peligro” y “El hombre que yo amo”, al cual le realizó arreglos en la entrada y en el final para despedirse. Aún no había abandonado el escenario cuando las peticiones se hicieron presentes.



La cantante cerró su “Gala de amor” con “Me enamoré de ti” y “La fuerza del amor”. l muriel soriano





Manifestó su apoyo a la campaña “A una voz”

Luego de invitar a la reflexión y cantarle al amor y desamor, la cantautora Myriam Hernández dejó un claro mensaje en su paso por la República Dominicana.



“Debemos confiar en la fuerza del amor. Debemos darlo más que nunca, más ahora que hace tanta falta. Nosotros los seres humanos nos unimos a través de eso, del amor, en este momento tan maravilloso y valioso. Paz para Venezuela y para el mundo entero; ¡ya basta!, no más guerras”, dijo.



En su visita a Santo Domingo, la cantante chilena aprovechó para apoyar la causa de la Procuraduría General de la República, “A una voz” y visitó la institución. En el encuentro participaron, además, las integrantes de la orquesta merenguera Divas by Jiménez, imagen de la campaña.



“Visita en la Procuraduría apoyando la NO Violencia a la mujer e intrafamiliar en República Dominicana”, escribió Myriam Hernández al pie de la fotografía que compartió en sus redes.