Senador Zorrilla pide al Gobierno trabajar en El Seibo

El senador por la provincia de El Seibo, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santiago Zorilla, solicitó al Gobierno trabajar para impulsar el desarrollo y fortalecer su provincia.



Entre las precariedades que presenta la provincia el legislador señaló que no tienen universidades, la mala condición de los hospitales y otras en el área de la educación.



“El Seibo es una provincia muy pobre pero con mucho potencial de riqueza ya que cuentan con unos ciudadanos dispuesto a luchar por sacarla hacia adelante”. Dijo que para ello la provincia necesita la mano amiga del Gobierno.



Asimismo expuso que a pesar de que la provincia posee las herramientas para desarrollarse en el ecoturismo, no tiene carretera ni caminos vecinales.



"Tenemos playas hermosas pero no permiten invertir en proyectos hoteleros porque necesitan infraestructura terrestre para llegar, así como agua y luz para poder darle un servicio al turista", acotó el legislador.