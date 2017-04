Visa semanal

Los primeros 100 días de Trump para viajeros a EU por primera vez.

Aunque no sepas inglés, te recomiendo que te aprendas las siguientes preguntas, en caso de que te toque un oficial que no habla español, para que no te envíen a segunda inspección.

• Do you have an e-ticket or a paper ticket?

• ¿Tienes un boleto electrónico o en papel?

• Would you like a window or aisle seat?

• ¿Le gustaría asiento en ventana o pasillo?

• May I see your boarding pass?

• ¿Me permite su boleto de abordaje?

• Which gate should I board from?

• ¿En qué puerta debo abordar?

• Is my flight delayed or on time?

• ¿Está el vuelo atrasado o a tiempo?

• Do you have anything to declare?

• ¿Tiene algo que declarar en productos o dinero?

• May I see your Passport and travel documents?

• ¿Me permite su pasaporte y documentos de viaje?

Qué hacer en caso de

conexión o que tenga

prisa.

• No viaje con maleta. Solo use equipaje de mano.

• Tenga todos los formularios llenos y papeles a mano.

• Si llenaste el formulario ESTA o de visa como turista, no le digas al oficial al llegar, que es de negocios, di que viajas de placer.

• Ten disponible el nombre, la dirección y el teléfono donde te alojarás, aunque sea un hotel.

• Si vas de tránsito o con conexión, consigue uno de los primeros asientos.

• Cuando salgas del avión, sigue los letreros y busca Conexión para los vuelos con “conexión” y “tránsito” si vas de tránsito y no entres a la fila general.

• Si tienes la opción de escoger el agente que te reciba, fíjate cuál está enviando más gentes a segunda inspección y escoge otro.

COMO SABER A QUE FILA DEBO ENTRAR CUANDO LLEGUE A U.S.A.

• Llena en el avión con tiempo el formulario de aduanas y tenlo a mano, junto con tu pasaporte y boleto.

• La inspección la hará un oficial de Aduanas y Fronteras (CBP), no un oficial de migración.

• Hay una fila para los extranjeros, incluyendo los que tienen residencia y otra para ciudadanos americanos.

. Los vuelos de la mañana tienen menos demora en el aeropuerto que los del resto del día.

. La decisión de si te dejan entrar o no al país, dura menos de 1 minuto.

. Cualquier persona, hasta un ciudadano, está sujeto a que lo envíen a segunda inspección, por ley, así que no pienses que se debe a que has hecho algo malo, necesariamente.

. El I-94 es el formulario que indica el tiempo máximo de estadía, es colocado en el pasaporte de manera electrónica.

. Si estas consciente de que tu documentación es falsa, mejor no viajar, hoy en día, ya que, debido a la toma de huellas, no pasaras la inspección.

. La ley que se está aplicando, claramente indica que un oficial te puede devolver del aeropuerto, por una infracción, sin derecho a apelación o ver un juez.

. No le lleves medicinas, ni alimentos, a ningún pariente; ni bultos que no hayas revisado el contenido; ni dejes de declarar dinero por valor mayor de US$10 mil dólares, ya que además de deportación, te costaría prisión y multas.