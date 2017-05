RD dice buscará solución a interferencias causadas por telefónicas y emisoras haitianas

El Gobierno informó este martes iniciará contactos con autoridades de telecomunicaciones de Haití, con miras a iniciar la búsqueda de soluciones a los problemas de interferencias que causan telefónicas y emisoras haitianas a estaciones dominicanas que operan en la zona fronteriza del país.

En tal sentido, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), José Del Castillo Saviñón, informó que se pospuso una reunión que el órgano regulador dominicano tenía planificada para el día 8 de mayo en Haití para iniciar conversaciones que contribuyan si no a resolver, por lo menos mitigar el inconveniente.

“Se requiere una coordinación con el regulador haitiano porque es la única forma de resolver este problema”, expresó. Y agregó: “Estuvimos en contacto con ellos para reunirnos, estuvimos pendientes de ir Haití creo que el 8 de mayo, pero ahí mismo se produjo el cambio del embajador dominicano y en los próximos días, cuando se instale el nuevo diplomático en esa plaza, estaremos retomando esas diligencias, estaremos en Haití coordinando con los reguladores haitianos para ver de qué manera resolver este tema o por lo menos mitigarlo”.

Señaló que existe un acuerdo firmado entre el Indotel y el regulador haitiano CONATEL que data del 2007 que dijo podría ser retomado.

Del Castillo Saviñón advirtió que las interferencias las producen las emisoras sino también las telefónicas haitianas. “Y esto último evidentemente es adrede porque se pueden dirigir las antenas, eso se puede controlar”, enfatizó.

El mapa de las interferencias

Del Castillo Saviñón señaló que según pudo observar en el mapa de las interferencias elaborado por la Gerencia Técnica del Indotel, “en el lado sur del país hay una fuerte penetración de emisoras haitianas”, aunque indicó que la situación tiene una explicación.

Explicó que según les detallaron técnicos del Indotel, eso ocurre porque “del lado haitiano las zonas son más llanas y porque, además, “las emisoras que se colocan alrededor de la frontera quieren cobertura en Puerto Príncipe” y elevan sus potencias. Dijo que también la capital haitiana tiene una zona montañosa alta que permite una propagación de la señal en amplio espectro, lo que entiende no obstante se puede controlar con el transmisor.

Indicó que se hicieron otras gestiones y reuniones con organismos del Estado como fue la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República para buscar una solución técnica y legalmente del tema de penetración de emisoras y telefónicas haitianas en la zona fronteriza.

Desorden en el espectro

Del Castillo Saviñón manifestó que cuando llegó al Indotel encontró “un desorden-y no puedo decirlo de otra manera-en el espectro en la parte de radiodifusión” del país.

Dijo que eso implicó la existencia de una gran cantidad de emisoras ilegales, de las cuales según señaló, se le informó primero que eran 25, después 30, después entre 40 y 50, pero que “al final terminaron siendo alrededor de 70 emisoras operando de manera ilegal a nivel nacional”.

Deploró que estas estaciones operaban “sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de control. Además, agregó, las ilícitas afectan la transmisión de emisoras que cumplen la regulación, tienen su concesión, pagan sus impuestos y la seguridad social, además de que, evidentemente generan un negocio ilegal, “depredando –de esa manera- el mercado a través de lo que implica la informalidad en término comercial”.

Al planteársele que si resultaba tan fácil instalar una emisora, qué pasaría si un ciudadano, en este caso el periodista que le entrevistaba pone la suya, a lo que Del Castillo Saviñón contestó: “Lo que va a pasar es que yo te la voy a cerrar porque no es posible que eso siga ocurriendo”.

Y en tono enfático, agregó:

“Primero, yo tengo una responsabilidad, todos los empleados y el Consejo Directivo del Indotel tenemos un compromiso de hacer cumplir la ley y si nos hacemos de la vista gorda o no garantizamos ese cumplimiento, lo que está comprometido aparte del buen nombre o la valoración de la gestión o demás, es la responsabilidad personal en términos penales y patrimoniales del funcionario público”.

Sostuvo que desde que se aprobó la Constitución de la República del 2010 “la gente tiene que pensar dos veces antes de asumir un cargo público por las consecuencias que eso tiene y saber que tiene que actuar correctamente porque si no se arriesga mucho”.

Con respecto a los cierres de emisoras ilegales, Del Castillo Saviñón expresó que “a veces uno se siente con las manos atadas” porque en los operativos los inspectores del Indotel se ven obligados a respetar “el famoso cumplimiento del debido proceso”, con lo cual dijo está de acuerdo, aunque entiende se trata de una limitación.

“Yo le digo a veces frustrado a mis compañeros de trabajo: caramba parece que el debido proceso es para los que infringen la ley”, lamentó. Explicó que el Indotel inició sus operativos con el cierre de cuatro emisoras ilegales, ya que apenas se consiguió autorización para esa cantidad de la meta de 70 y de las cuales van diez” en la región del Cibao, en un proceso que dijo ha resultado difícil.

“Ahora, lo que sí yo le garantizo a ustedes es que nosotros no vamos a desmayar hasta que logremos el cierre de la mayor cantidad de emisoras hasta que se envíe el mensaje claro de que el Indotel, y cualquier otra autoridad, pero en este caso el Indotel, merece el respeto de los usuarios, de los operadores porque las concesiones que otorga la ley hay que respetarlas”, subrayó Del Castillo Saviñón, quien agregó que el uso del espectro radioeléctrico se otorga en virtud de un permiso, de una concesión del Indotel “y que aquí no importa que sea diputado, que sea senador o que sea gobernador”.

Reveló que realmente han ido políticos a su oficina en busca de asignación de frecuencias “y la respuesta que le doy es la que debo darle: mire, en la medida en que usted cumpla con la ley nosotros estamos en disposición de facilitarle el cumplimiento de la ley”.

Dijo que explica a esos colegas que pueden regularizar su situación si cumple con la ley. “Ahora, no me puede pedir a mí un politico de este país que yo viole la ley, que me haga cómplice, que entre en un contubernio para beneficiarlo en la explotación de una emisora ilegal. Yo no lo voy a hacer”, recalcó el presidente del Indotel.

Hizo sus señalamientos al ser entrevistado en el programa El Gobierno de la Mañana que se produjo desde el stand del Indotel en la Feria del Libro.