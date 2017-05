Jeb Bush optimista por cerrar compra de Marlins

MIAMI — Jeb Bush se declaró optimista de que podrá completar un acuerdo para adquirir a los Marlins de Miami, con su socio Derek Jeter a cargo de las operaciones de béisbol.

“Dado el interés que tenemos en Miami y entre la gente que podrían ser socios, me siento muy entusiasmado”, dijo Bush, al hablar en público por primera vez sobre sus gestiones de comprarle el equipo a Jeffrey Loria. "Es un deporte que tiene un enorme potencial en Miami. Me entusiasma por los elementos que tienen que ver con la ciudad”.

El exgobernador de Florida, quien reside en Miami, se pronunció el martes durante un coloquio en una conferencia del Milken Institute en Los Ángeles.

Jeter y Bush era parte de esfuerzos rivales para adquirir a los Marlins antes de unir fuerzas. Jeter se retiró en 2014 tras una trayectoria de 20 temporadas con los Yanquis, una en la que como torpedero fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas.

"Derek Jeter es un tipo fenomenal, una personal de una integridad increíble”, señaló Bush. “Me toca conocer gente famosa todo el tiempo, y a veces no están en sintonía con su reputación. Jeter es lo contrario. Tiene una reputación impecable, increíble y que se ha ganado, y en persona es incluso mejor. Es humilde, muy inteligente y totalmente enfocado en esto”.

Jeter no tiene experiencia como ejecutivo en el béisbol y asumiría el mando de un equipo que no se clasifica a los playoffs desde 2003. Bush dijo que ponerse a gastar a manos llenas con agentes libres no es la solución.

“No existe una correlación entre un roster de salarios elevados y ganar”, dijo Bush. “El béisbol es distinto con respecto a otros en ese sentido”.

Bush y Jeter encabezan uno de varios grupos que han presentados ofertas por los Marlins. El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred dijo la semana que ninguna ha sido aceptada.

Bush señaló que espera una decisión “muy pronto”, pero completar la venta podría tomar meses y requeriría del aval de por lo menos el 75% de los equipos de Grandes Ligas.

Más de la mitad del dinero en la oferta debe ser en efectivos debido a las restricciones de deudas que tiene MLB, lo que implica que la sociedad Bush-Jeter tiene que recaudar mucho dinero. Su oferta es por 1.300 millones de dólares, según informó Bloomberg.

Se desconoce quiénes podrían ser los otros socios de Bush y Jeter. Bush afirmó que quiere expandir el alcance de la franquicia y de MLB en Latinoamérica.

Loria, de 76 años, es impopular en Miami en parte por las modestas nóminas de los Marlins, y Bush no sonó que será un dueño dispuesto a gastar en plan grande.

“Perder dinero no es el plan”, dijo Bush. “El béisbol no tiene un tope salarial. Hay que tener disciplina para descubrir jugadores de la forma correcta. Ser paciente, usar datos y análisis de manera correcta”.