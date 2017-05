Nueva York, Estados Unidos.- Aún José Bautista no ha encontrado el porqué de su peor comienzo de temporada en su carrera. Tampoco se lo atribuye al Clásico Mundial de Béisbol, ni alguna variación en su mecánica. Pero de lo que está seguro es que la temporada es larga y mientras, ya se encuentra en el mes de mayo, pondera que las cosas volverán a tomar el sendero del bien.



“La campaña es larga y hay que hacer ajustes todo el tiempo”, dijo Bautista a elCaribe. “Al final de la campaña, vamos a ver los numeritos, ese es el mejor momento para analizar lo que estaba pasando al comienzo”, agregó.



El guardabosque de 36 años registró en el mes de abril un promedio de .178, con un cuadrangular y siete remolcadas.



“Todavía no puedo decir con certeza qué me ha pasado. Lo único que no tuve la consistencia en los turnos, en ver la bola bien, hacerle swing a los picheos en la zona de strike y hacer contacto sólido”, manifestó Bautista previo al partido de ayer ante los Yanquis de Nueva York.



Tampoco le preocupan los comentarios y las críticas que han hecho en estos últimos días sobre su peor arranque de temporada, cuando inclusive es considerado uno de los mejores bates en Grandes Ligas. “No le pongo mucha atención a los comentarios. Trato de ayudar a mi equipo cada vez que estoy en el terreno de juego. Y ese tipo de cosas suceden más cuando uno viene de perder más de 50 juegos en una temporada”, dijo José, quien acordó por un año con los Azulejos, pacto que incluye un par de opciones mutuas para 2018 y 2019. Este año devengará la suma de 18 millones de dólares.



El mejor inicio de temporada que Bautista ha registrado en su carrera fue en la temporada 2011 (marzo-abril) cuando conectó nueve cuadrangulares y remolcó 15 carreras en 24 partidos.



El mal inicio de la temporada del estelar dominicano también se unió al descalabro que sufrió la organización de Toronto al inicio de la temporada. Actualmente, los Azulejos son los sotaneros de la División Este de la Liga Americana, con récord de 8-17. No incluye el partido de anoche.



“Este es un momento para reorganizarnos y buscar la forma de continuar consiguiendo las victorias, pero es una temporada larga y tenemos mucha confianza en el equipo y sabemos que a largo plazo estaremos en la pelea”, afirmó Bautista.



Sin Encarnación



Entre lesiones y recuperaciones de jugadores como Josh Donaldson, J. A Happ, Aaron Sánchez, entre otros al comienzo de este 2017, Bautista no puede cuantificar qué tanto afectó la salida de Edwin Encarnación.



“Lo que te puedo decir es que sí nos ha hecho falta. Lo que no te puedo decir es cómo y cuantificarlo”, aseveró Bautista acerca de Edwin, quien firmó con los Indios de Cleveland por tres años y la suma de 60 millones de dólares.