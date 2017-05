“El Súper Nuevo” recibe críticas por foto en tumba de Pablo Escobar

El intérprete de música urbana “El Súper Nuevo” ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sus seguidores por una foto que colgó en su instagram, donde se muestra sobre el sepulcro del reconocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. En la imagen se ve a Jairo Matos Cuevas, nombre de pila del intérprete de “Tú no me da nota”, agachado a los pies de la tumba de narcotraficante e invitando a sus seguidores a dejar un comentario si conocían la historia del personaje. “Si conoces su historia deja un comentario #RIP”, escribió el exponente al pie de la foto. “Qué cosas tiene la vida... siempre hay un dominicano en algún lugar del mundo minimizando nuestra isla con sus locuras... Deberíamos ser más elocuentes en cuanto a lo que hacemos, decimos y actuamos. Súper Nuevo, así noooo manito que te ves inteligente... pero por querer brillar en esa tumba te has ganado unas buenas críticas”, se quejó @mary_jimenez.exnap en Instagram.



“Usted está de media tours en un país que para nada recuerda a Pablo Escobar con buenos recuerdos, y sube esa foto, A Pablo Escobar lo recuerdan como a Trujillo aquí, que mal que no te asesores antes de subir eso!”, lamentó reimyleonardo, otro de los seguidores del cantante.



“Mi hermano usted lo que puede es perder Los seguidores. @elsupernuevo27 eso es una falta de respeto a sus fanáticos”, consideró @mannyscorpion, quien le recordó al urbano que Pablo Escobar “acabó con la mitad de Colombia”.



“El Súper Nuevo” se encuentra en Medellín, Colombia, promocionando su música. En ese país estará de visita durante casi 15 días. Otras zonas que incluye la gira son: Pereira, Manizales y Armenia, de acuerdo a un comunicado del cantante urbano. Entrevistado en un programa de radio de Colombia, dijo que estaba feliz de llegar a ese país, ya que era una de las plazas a la que anhelaba llegar. “Ya he llegado con mi música hasta Estados Unidos, Argentina, Canadá, Europa y me faltaba llegar hasta aquí”, expresó. A su regreso a Santo Domingo, durará un mes agotando compromisos de presentaciones y luego viajará a Europa.