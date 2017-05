Los Clippers y su futuro

Los Clippers de Los Ángeles han fracasado una vez más. De nuevo este equipo se quedó en primera ronda y, de nuevo, dejó esfumar una ventaja en una serie de playoffs. Los Jazz de Utah fueron los últimos victimarios de una escuadra que cuenta con el talento suficiente para llegar más lejos de ahí, pero que por alguna razón no funciona en cancha.



Ahora, luego de este aciago capítulo, los Clippers están compelidos a reconstruirse, una situación que pudiese dar al traste con el fin de esa era en Los Ángeles. Chris Paul y Blake Griffin tienen opciones para salirse de sus contratos, mientras JJ Reddick será un agente libre.



Veo a Paul, no a Griffin, haciendo valer ese mecanismo en su contrato. La presión de obtener un anillo de campeón se siente cada vez más para él, así que me lo imagino yendo a la agencia libre para buscar una franquicia que le puede brindar mejores opciones de un campeonato. Con Griffin, hombre de venta pesada por su prontuario de lesiones, se hace un tanto cuesta arriba vaticinar qué puede suceder, tomando en cuenta que en varias ocasiones ha estado en la mesa de los cambios.



JJ Reddick es otro que está abocado a un cambio de escenario, especialmente después de quedar a deber en esta postemporada.



Es cierto que mucha gente evalúa el trabajo de los jugadores. Paul, Griffin, Reddick, DeAndre Jordan están en tela de juicio. Pero ¿qué pasa con el trabajo del dirigente Glenn (Doc) Rivers? Él, incluso, tiene la doble condición del ser presidente de operaciones de baloncesto de la franquicia y eso significa que ha tenido, durante sus cuatro temporadas, casi todo el peso en las contrataciones, especialmente aquellas que involucran a jugadores de rol, así que también tiene una buena parte de la responsabilidad en los reiterados fallos de los Clippers.



Rivers no ha podido conseguir un pick en el draft que se haya convertido en una puntual ayuda para su trío de estrellas, pero además sus contrataciones de reservistas no han podido hacer el trabajo y no han jugado los minutos adecuados.



Es difícil que suceda, pero un buen inicio para el cambio de era en Los Ángeles debe empezar por ahí.



Los Ángeles espera.