El Real Madrid tiene hoy un duro compromiso con el Atlético

02/05/2017 12:00 AM - AP

MADRID. El Real Madrid tratará de sacar hoy la mayor ventaja posible en casa, en el partido de ida en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. El campeón defensor irá por el resultado en el estadio Santiago Bernabéu a fin de evitar la necesidad de remontar en el Vicente Calderón, donde el Atlético tiene un impresionante récord en compromisos de la Champions.



“Sabemos la importancia de este primer partido, no hay que pensar en la vuelta”, indicó ayer el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. “Hay que intentar hacerlo bien, desde el minuto uno al final. Nuestra afición está siempre detrás de nosotros y les pedimos que estén con nosotros igual que el fin de semana contra el Valencia”.



El partido de vuelta será la próxima semana en el Vicente Calderón, donde el Atlético ha lucido con 29 victorias en 35 juegos en competencias europeas.



“Tenemos que pensar solo en el partido de mañana, no en que hay un partido de vuelta”, reiteró Zidane, que el año pasado llevó al Madrid a su 11mo título en el torneo y que también se coronó como jugador con el club español.



Por su parte, el defensor del Madrid Dani Carvajal dijo que una victoria en casa es importante a fin de evitar que el Atlético recurra a su tradicional juego defensivo en el Calderón.



“Cualquier resultado que sea ganar y dejar la portería a cero sería bueno”, señaló. Y si el Madrid desea tomar ventaja antes del partido de vuelta, será igual de crucial evitar recibir goles, algo que los pupilos de Zidane no han podido hacer recientemente.



El Madrid ha permitido al menos una anotación en todos excepto uno de sus últimos 16 partidos en todas las competencias. Ha recibido al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco compromisos. El Madrid ha otorgado 15 goles en 10 duelos de la Liga de Campeones esta temporada. El Atlético sólo ha concedido cinco.