Canelo Álvarez y Chávez Jr. van a una guerra sin cuartel

Las Vegas, Nevada.- La vieja frase, que tantas veces ha sido dicha, “guerra sin cuartel”, se ajusta a lo que ya puede ser considerado como un hecho a propósito de la esperada pelea que el próximo sábado, en la arena del moderno coliseo T-Mobile que opera en esta atractiva metrópolis -bautizada como “La ciudad del pecado”- protagonizarán los estelares boxeadores mexicanos Saúl -Canelo- Álvarez y Julio César Chávez Jr.



Sí, ese combate será especie de una guerra sin cuartel... porque, exponen analistas, más que una pelea de boxeo será una riña personal porque los dos púgiles -a pesar de que ambos tienen la nacionalidad mexicana- “se odian a muerte”.



Ellos mismos, en reiteradas declaraciones, han dicho que “esto es personal”. “No es solo dinero, por mi parte es algo personal, algo que viene desde hace varios años”, revela Canelo Álvarez.



El joven púgil de 26 años y con foja profesional de 48-1-1, con 34 victorias por nocaut, está “seguro” de que saldrá airoso ante su paisano JC Chávez Jr, quien presenta expediente de 50-2-1 y ha despachado a 32 rivales por la vía del sueño.



Llegada de los púgiles



El lunes pasado, en horas diferentes, arribaron a Las Vegas Canelo Álvarez y Chávez Jr. Tanto el uno como el otro fueron recibidos ruidosamente por decenas de fanáticos, casi todos de origen mexicano. Se espera que el T-Mobile esté a toda capacidad de aficionados.



Por ejemplo, este reportero, que llegó aquí cerca de la medianoche del lunes, hora de Las Vegas (tres de la madrugada, hora de República Dominicana), observó cómo periodistas de diferentes medios se acercaron a Canelo Álvarez quien se encuentra alojado en el monumental hotel MGM. El actual campeón superwelter (o mediano junior) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), llegó al MGM acompañado de varios miembros de su equipo técnico, encabezado por Eddy Reynoso. Eddy Reynoso es su entrenador en tanto que Chepo Reynoso, padre de Eddy, es el apoderado del carismático púgil mexicano.



“Estoy bien, estoy bien...algo cansado del vuelo, pero nada ya eso va a pasar. Estaré perfecto pronto y aquí (en Las Vegas) completaré mis entrenamientos porque ya estamos casi en la pelea”, expresó Canelo Ávarez cuando un periodista que trabaja para un canal hispano lo consultó sobre su preparación para el esperado pleito.



Antes, en declaraciones a periodistas mexicanos de la cadena deportiva ESPN, el también exmonarca mediano, había proclamado que “nos hemos preparado muy bien para esta pelea, me siento rápido y fuerte y no tener que bajar tanto peso me beneficiará cuando venga la noche de pelea”.



Su entrenador, Eddy Reynoso, dijo que su pupilo “luce mejor que nunca” para la riña que tendrá con JC Chávez Jr... y sé que va a ganar sin problemas. No es que nosotros menospreciemos a Chávez. No, no, pero sí que le vamos a ganar porque Canelo es un boxeador disciplinado, está en su mejor momento...él nunca ha dejado de ser un trabajador en el gimnasio”.



Precisamente JC Chávez Jr tenía, para la tarde de ayer, una teleconferencia desde el escenario del combate con Canelo Álvarez (el T-Mobile) en la que respondería todas las preguntas de los periodistas.



No se ha confirmado si también Canelo Álvarez también hablará con los periodistas a través de otra teleconferencia. Se espera que los dos, un día antes del pesaje, hablen en conjunto con la prensa.