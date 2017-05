Convocatoria a constituyente desata protestas

Caracas. La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar a una asamblea para modificar la constitución desató el martes nuevas manifestaciones contra el gobierno, mientras la oposición llamó a desobedecer el proceso. Centenares de opositores bloquearon algunas vías del este y oeste de Caracas con barricadas de basura, árboles, escombros, metales retorcidos y hasta banderas venezolanas de varios metros de largo que fueron colgadas entre los postes de luz. La protesta se extendió a otras ciudades donde los manifestantes cerraron algunas vías por varias horas.



“Estaremos en las calles hasta que el Estado entienda la inconformidad con la Asamblea Constituyente”, dijo Jorge Luis Olivares, un economista de 55 años, mientras caminaba frente a una barricada levantada por un grupo de vecinos en medio de una avenida que comunica el este de la capital con la localidad de El Hatillo.



“La gente desea un cambio más rápido”, agregó Olivares al asegurar que el proceso constituyente podría extenderse por 25 meses y que los “venezolanos no estamos dispuestos a esperar tanto tiempo”. En algunas barriadas de clase media y popular del este de la ciudad decenas de guardias nacionales lanzaron gases lacrimógenos hacia los edificios y casas para dispersar a los manifestantes, lo que generó problemas de asfixia entre los habitantes de esas zonas.



El bloqueo de calles paralizó parcialmente las actividades comerciales y escolares en algunas zonas de la capital debido a que muchos trabajadores y estudiantes no pudieron salir de sus casas.



“Un proceso que no aparece en la constitución no puede ser aceptado por el pueblo”, afirmó el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles y ratificó en conferencia de prensa que la oposición seguirá adelante con las acciones de calle para presionar la realización de elecciones regionales, la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el respeto al Congreso.



En medio del recrudecimiento de las protestas el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la suspensión del porte de armas por 180 días. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, expresó su respaldo a la iniciativa del mandatario y dijo a la televisora estatal que el proceso tendrá “todo el apoyo” de la fuerza armada venezolana.



El abogado Hermann Escarrá, cercano al oficialismo, negó que el proceso implique una sustitución de la constitución de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez y planteó, que se buscará adecuar el texto constitucional a las “nuevas realidades”.

EE.UU. acusa a Maduro de “cambiar las reglas”

Estados Unidos acusó a Maduro de tratar de “cambiar las reglas del juego” para asegurarse el poder con la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y advirtió de que podría estudiar nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. “Tenemos profundas preocupaciones sobre las motivaciones para esta Asamblea Constituyente,”, dijo el subsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick.