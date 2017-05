Eddy Herrera: “No quisiera morir sobre los escenarios”

Acaba de cumplir 53 años, y parece que “El Galán del Merengue” guarda su mejor actitud y fuerza para el futuro. Un porvenir en el que traerá mucha música para su público y apuesta a otros proyectos, con los que dará un espaldarazo al merengue y al relevo. En medio del rodaje de su nuevo videoclip, con el cual dimensionará su más reciente sencillo “Para toda la vida”, el merenguero conversó con elCaribe sobre sus próximos proyectos artísticos. Esta es la primera canción que realiza tras su firma con la casa disquera colombiana Codiscos, y el cuarto, del álbum que trabaja con intenciones de lanzar a finales de junio.



Entre pausas y pausas dentro del set de grabación acompañamos al intérprete de “Pégame tu vicio” en un día intenso en el estudio La Pieza, ubicado en el sector La Fe, lugar donde aprovechó para aclarar que su firma con Codiscos es una licencia de promoción, distribución y venta, no una afirma como artista, ya que él mismo costeará el álbum y un 40-30% del audiovisual que realiza. El primer disco que recae en el contrato incluye los temas “Tu boquita”, junto a Mozart La Para; “Tú me tienes mal” y “Que te vaya bien”, con Omar Enrique. El próximo lanzamiento es una canción carnavalesca y navideña que se aleja de lo romántico.



Creará una orquesta juvenil



Pero el álbum número 13 de su carrera no es el único proyecto que ronda por su cabeza. Aun dándole forma a la idea, Eduardo José Herrera de los Ríos, nombre de pila del artista, reveló que pretende formar una orquesta merenguera con cuatro jóvenes de 18 a 22 años de edad.



“Yo quiero, más adelante, buscar una banda juvenil de merengue. Voy a producirla y crearla, con contrato, una producción de merengue joven, moderno, con coreografías y ropa moderna… Voy a generar una especie de concurso por las redes y voy a ir filtrando”, explicó el cantante, y agregó que su intención es crear una productora de talentos enfocada en el merengue.



¿Los requisitos? “Tienen que ser bonitos, que se vean bien, de tez distintas, tonificados, que hagan ejercicios”, son algunos, en cuanto a imagen, de los que mencionó Herrera.



No quiere morir en el escenario



En sus casi 28 años de carrera artística, Eddy Herrera estuvo a punto de “tirar la toalla” y no continuar en la música. Esto fue en la década del 1990, tras separarse de Wilfrido Vargas.



“Entre el 91 y el 93 trabajaba para comer nada más. Debía dinero en bancos y financieras y me estaba ahogando como no tienen idea. En el 96 igual, después de mi primera gira internacional le dije a mi esposa e hijas: -Vámonos para Miami-; y en el 1999 hice una encuesta sobre mi imagen y música antes de tomar la decisión”, recordó el cantante oriundo de Santiago de los Caballeros.



Eddy narró que cuando implementó los cambios sugeridos y lanzó “Demasiado niña”, encontró un poco de estabilidad. “Esa canción fue la que me hizo saldar todas mis deudas, mis cosas y hasta cambiar el vehículo”, dijo. A esta le siguieron “Pégame tu vicio” y “Ajena”, entre otras.



Sin embargo, pese a que es uno de los merengueros más estables actualmente, dice que no desea morir en el escenario, sino que considera que con otros 10 a 15 años activo estaría más que agradecido y complacido. “Estoy claro con lo que estoy buscando, lo que quiero y para lo que me estoy proyectando para mi futuro y el de mi familia principalmente. Yo no quisiera morir en el escenario, honestamente”, aseguró.



Nunca ha estado inactivo



Eddy Herrera consideró que la clave del éxito es el trabajo constante, lo que demuestra nueva vez con la realización de su nuevo videoclip, lo que constituye para él, mínimo, un 30% de la trascendencia de un tema.



Aseguró que en sus casi tres décadas como merenguero no ha estado inactivo en ningún momento. Entiende que estar activo en la música es “como alimentar un hijo”, es decir, “obligatorio”.

Hará realidad su sueño en la arquitectura

Cuando Eddy Herrera aceptó la propuesta de Wilfrido Vargas para entrar a su orquesta, en 1985, dejó el beisbol, casi para firma; y dos años y medio que tenía cursando la carrera de Arquitectura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) de Santiago quedaron en el olvido, para irse a recorrer el mundo con el merengue y la orquesta de Wilfrido, siendo “El jardinero” el primer tema que grabó con ellos y “Mujer tirana” el último.



Pero eso no borró su sueño de convertirse en arquitecto, y 32 años después, va tras él. Reveló a elCaribe que se está preparando para iniciar, en el primer trimestre del 2018, con una constructora y en bienes raíces.



“Tengo la sangre de arquitecto y me fascina eso desde siempre. Entre febrero y marzo empiezo a hacer mi primer edificio de apartamentos, serán seis para empezar. Así va a arrancar mi constructora, paralela a la música. Estoy vuelto loco con eso”, agregó.

No le gustan las controversias

“El Galán del Merengue” se ha mantenido lejos de los escándalos de la farándula, de lo que dijo que no ha sido un aspecto difícil de manejar en su carrera. Explicó que quien trabaja con respeto y disciplina es difícil que cometa un error que lo lleve ante las puertas de las controversias o que se equivoque. “Soy una persona muy calculadora. Protejo y cuido mucho mi carrera y trato de acompañarla con como soy”, detalló.



Recalcó que en una ocasión fue muy criticado porque dijo que para que un artista de merengue nuevo pueda penetrar y quedarse en el género tiene que buscar alrededor de RD$ 5, 000,000 porque, mínimo, debe realizar tres videoclips y una promoción intensa, posición que mantiene. A esto agregó que para un merenguero ya establecido mantenerse necesita tres millones de pesos al año.

Nominación

Eddy Herrera está nominado a Mejor Artista Tropical del Año en los Premios HTV, que se celebrarán por tercer año consecutivo en Cap Cana, República Dominciana.

Miedo a invertir

“A muchos artistas dominicanos la capacidad de inversión les da miedo; muchos tienen para hacerlo, pero entienden que no es necesario y están equivocados (...) hay que ser realistas y humildes”.