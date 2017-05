Luis Miguel sale en libertad tras pagar fianza en Los Ángeles

03/05/2017 12:00 AM - El Caribe

LOS ANGELES. Luis Miguel pagó una fianza el martes y quedó en libertad poco después de entregarse a las autoridades de Los Ángeles. El monto de la fianza no se conoció de inmediato. “Luis Miguel Gallego Basteri se entregó esta mañana a las autoridades de Los Ángeles”, dijo el subjefe de Policía Matthew Cordova, quien confirmó también su liberación bajo fianza.



El cantante no tenía un abogado listado en el caso de la corte y representantes de su disquera, Warner Latina, dijeron que no tenían comentarios.



En julio de 2016 un juez federal de Nueva York ordenó a Luis Miguel que pagara más de un millón de dólares a su exmánager William Brockhaus. Los abogados de Brockhaus buscaron ejercer la orden en Los Ángeles, donde Luis Miguel es propietario de una casa. En enero un juez ordenó que el cantante entregara un Rolls Royce 2013 para cerrar el caso. Brockhaus demandó a Luis Miguel en Texas en 2014, afirmando que el cantante le pagó de acuerdo a un contrato de representación que firmaron en 2012.