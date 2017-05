Mujer se encadena en puerta del Banco Agrícola de Dajabón alegando estafa

Dajabón.- Una mujer con dificultades para caminar se encadenó en la puerta principal del Banco Agrícola en esta ciudad, alejando haber sido estafada por la institución y un subdirector del Proyecto Agrario La Cruz de Manzanillo con un acuerdo de ventas de una propiedad.

Según denunció la empresaria del transporte Mercedes Rodríguez, ella acordó con el funcionario Gonzalo Toribio (Kico), sub director del Proyecto la Cruz Manzanillo, el pago de una deuda de más de 10 millones de pesos por concepto de la hipoteca de una finca y luego de haber pagado 2.5 millones de pesos, supuestamente una gerente del Bagrícola, a la que no identificó, entregó los títulos al propietario dejándola a ella como co-deudora de un inmueble que ya no existe porque no hay documentos.

Estableció que la gerente con quien se realizó la negociación para el pago como abono de la deuda, ya no labora en la sucursal de Dajabón, pero es pariente del ingeniero Toribio.

Al lugar se presentó un contingente policial al mando de un coronel de apellido Castillo, el fiscal adjunto Freddy Ambiori Guzmán y la gobernadora Ramona Rodríguez Quezada, pero no han logrado persuadir la mujer para que desista mientras investigan el caso.