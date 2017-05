Paulino Sem defiende acción de coronel de ERD

El ministro de Defensa defendió ayer la actuación de un coronel del Ejército que el pasado viernes impidió que un diputado transitara en un vehículo por una calle del parque Mirador Sur en un horario que no está permitido. Al ser preguntado por la prensa acerca del tema, el ministro Rubén Darío Paulino Sem informó que no hay ninguna investigación con relación a la discusión que se produjo entre el coronel Edison Taveras Rodríguez y el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Rafael Abreu. De acuerdo con el ministro de Defensa, el militar estaba cumpliendo con su deber y “eso no amerita ningún tipo de investigación”.



El incidente fue grabado y el video subido a las redes sociales, donde generó gran controversia. En el material se muestra al coronel cuando detiene al diputado en momentos en que éste supuestamente se disponía a penetrar a la avenida de la Salud que está dentro del parque, en un horario en que está restringida la circulación de vehículos.



En las redes sociales, la mayoría de las reacciones que generó la difusión del video fueron a favor del militar, algunos incluso pedían un reconocimiento para el coronel por imponer el orden y hacer respetar las leyes.



En una entrevista telefónica concedida a la televisora CDN, el militar expresó: “Yo pertenezco a una institución militar y, como tal, debo hacer cumplir la reglamentación. Pero, aquí no hubo incidente, en realidad fue hacer cumplir las cosas, porque entendí o entendemos todos, que se violentaron las reglamentaciones del parque, que es de todos”.



Agregó que “esa vía del parque está cerrada desde las 4:00 de la tarde para que las personas se ejerciten, y que esto “lo saben todos”.