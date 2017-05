Correo de los lectores

“Crecimiento económico”



Señor director: A propósito del artículo de Miguel Guerrero: “La creciente economía dominicana”, yo quisiera saber, de qué crecimiento económico habla el articulista. Quiero saber entonces, por qué tantos préstamos, se supone que el crecimiento económico trae mayor recaudación al gobierno y por tanto hemos de tomar menos préstamos, ¿no? El crecimiento económico trae consigo más empleos, y empleos de calidad,ese crecimiento económico solo beneficia al Comité Político del PLD. Esos funcionarios que están allí desde el gobierno de Leonel Fernández. Un país donde los salarios promedios son un asco, donde el gobierno no responde ante la delincuencia ni garantiza salud, educación y transporte. Entonces, explíquenme, como si yo fuera un niño de tres años: ¿Dónde queda el crecimiento económico?

Rafael Méndez

Ciudadano



Ignorar la CIDH



Señor director: Está bien que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Guzmán, le responda a la OEA, pero debe ser consciente de que esa decisión de la CIDH, de colocarnos en la lista negra en materia de derechos humanos, es el castigo por desafiliarse de ese órgano y el no pago de las obligaciones económicas que antes asumía. La CIDH está dolida con República Dominicana por el “fo” que el país le ha hecho. Lo mejor es ignorar sus comentarios, para que sepan que cualquier cosa que digan a nosotros ni nos va, ni nos viene.

Carlos Manuel Hernández

Ciudadano



Vacíos en materia electoral



Señor director: La Finjus ha advertido sobre el conflicto de competencias entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Lo cierto es que El Poder Legislativo, el Congreso , debe velar por los vacíos, conflictos y contradicciones que se dan cuando entra en aplicación cualquier ley aprobada . Pero ocurre , que ese cuerpo de legisladores, sólo trabajan cuando son convocados. No presentan iniciativas en los aspectos citados . Ejemplos hay bastantes como algunos decretos o códigos recetados.

José Peláez

Ciudadano



Oposición errática



Señor director: Dicen los partidos de oposición que el Tribunal Superior Electoral se ha convertido en una “guillotina” para ellos. En política, como en cualquier rama de la humanidad, hay que ser creativo, a manera de poder crear credibilidad y para que los votantes se identifiquen con sus propuestas; pero es de lamentar, cómo pretenden estos partidos políticos dominicanos desplazar a un PLD con una fuerza arraigada en la sociedad y un poder que le permite desarrollar sus proyectos de nación. Esta oposición no luce nada constructiva como contrapeso a el gobierno, solo viven de errores en errores que favorecen al PLD.

Héctor Ortiz

Ciudadano