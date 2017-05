Jochy “El Aguilita” Taveras padece de un tumor en el cuello

“El Aguilita”, quien ha dado buenos momentos de alegría en la pelota invernal dominicana, hoy pasa por una situación de tristeza.

Jochy Taveras, quien personifica la tradicional mascota de las Águilas Cibaeñas, padece un tumor que está alojado en la parte superior del cuello, situación que le impide una mejor entrada de oxígeno al cerebro.

“El tumor está grandecito y bien avanzado”, relató Taveras a elCaribe desde su residencia en Santiago. “Ese tumor me produce dolores de cabeza y mareo. Todo eso no me permite actuar con normalidad”, agregó.

A pesar del duro momento por el cual pasa, “El Aguilita” está de buen ánimo. “El doctor Adriano Valdez (del Hospital Metropolitano de Santiago –HOMS-) me dio una buena noticia y es que el tumor es operable. Gracias a Dios que no es maligno”, dijo.

Actualmente, Taveras es sometido a un tratamiento médico por espacio de un mes, en la que recibirá inyecciones periódicamente.

Manifestó que en el HOMS le han realizado dos resonancias. La primera detectó el tumor, mientras que la segunda determinará el tipo de operación a la que será sometido. “Me hicieron una biopsia y los resultados aún no han sido dados a conocer porque están en Miami y se espera que llegue la próxima semana. Mi situación es día a día”, expresó Jochy, quien adelantó que los gastos están siendo asumidos por el equipo de las Águilas Cibaeñas.

Taveras colgó una información en las redes sociales en el que explica de su situación y a la vez agradece a su familia, amigos y compañeros de las Águilas por el respaldo que ha recibido por su estado de salud.

“Es mi deber informarles de mi estado de salud públicamente por esta vía. Familia, amigos y mis seguidores, en tiempo atrás publiqué que no estaba bien de salud y efectivamente así es. En un chequeo médico hecho recientemente con el doctor Adriano Valdez en el hospital HOMS se descubrió, en la parte alta del cuello, un tumor que afecta la entrada de oxígeno que va al cerebro. La buena noticia es que es operable. Estoy sometido a un tratamiento médico durante este mes”, escribió “El Aguilita”.

El domingo 14 se realizará un partido benéfico de softbol denominado “Vamos por Jochy” entre los equipos “Team leña” y “Yo soy leña” en el estadio Tito Hernández (Los Garys), ubicado en la calle A de Los Alamos, Santiago. El partido, a iniciar a las 9:00 de la mañana, tendrá un costo general de 100 pesos por personas.

“No tenía conocimiento de este juego. Fue hoy (ayer) que me enteré de esto”, expresó.