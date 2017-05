Matos está dispuesto a quedarse o irse de Lidom

Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), está en la disposición de permanecer y también de abandonar ese cargo, según declaró ayer a elCaribe. Matos Berrido conversó por casi 15 minutos con este diario y se mostró tranquilo, locuaz y risueño al momento de emitir sus respuestas. Reaccionó sorprendido por la súbita importancia que ha concitado la Lidom hasta el punto de bromear con la intervención de la Junta Central Electoral (JCE), a juzgar por la enorme lista de candidatos que han surgido para sustituirlo en una posición en la que lleva 26 años.



Reportes de prensa han señalado la existencia de un supuesto movimiento encabezado por ejecutivos de algunos equipos que busca retirarlo del cargo en la asamblea de julio próximo. Matos Berrido admitió que leyó la información y sostuvo que no ha hecho ninguna movida para contrarrestar la presunta corriente que lo adversa, porque no es su proceder. “En 26 años que tengo aquí nunca he hecho campaña por la presidencia de la liga. Lo que han estado en la liga saben que puedo irme y puedo quedarme y para mí no hay diferencia, porque gracias a Dios, en mi vida de adulto, nunca he salido a buscar un empleo, los empleos me han buscado a mí”, aseguró. “Nunca he hablado con nadie para que voten por mí, nunca, y hablamos de 13 elecciones. Ni siquiera la primera, porque esa vez me fueron a buscar a mi casa”.



Matos Berrido tomó la presidencia de la Lidom en 1991 y desde entonces ha sido reelecto en 12 ocasiones.



Le interesa seguir en la posición, pero no en un ambiente hostil y recordó que su cargo siempre ha estado a la disposición de las seis franquicias que conforman la Lidom. “Ni en irme tampoco”, fue su respuesta cuando se le preguntó si no tenía inconveniente de quedarse en el cargo. “No quiero ser de ninguna manera piedra de discordia y no lo he sido, todo lo contrario. Estos no son cargos electivos que tú tienes que durar el tiempo que te eligieron. Te eligen hoy y mañana si te quieren despedir te despiden, no hay problemas”.



El titular de Lidom dejó claro que nadie, ni de manera individual ni colectiva, se le ha acercado para comunicarle formalmente la intención de llevar a otra persona al puesto. “Así de plantearme: ¡queremos que tú te vayas! No me lo han dicho. Eso no quiere decir que no lo quieran, a lo mejor lo quieren, pero no me lo han dicho todavía”, afirmó. “Mañana (hoy) hay una reunión con una agenda larguísima con los equipos, pero este tema no está en agenda porque la asamblea será en julio”.



Matos Berrido afirmó que su relación con los seis equipos se mantienen buenas, porque su éxito al frente del organismo es no identificarse con ninguno y sí identificarse con todos.



Aunque exoneró a las franquicias, él formuló dos teorías acerca del nacimiento de recientes reportes de prensa, una de ellas es que pudiese atribuirse a que algunos de los aspirantes a sustituirlo “haya tirado la bola a correr a ver qué resulta”.