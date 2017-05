Pavel, Transfusión y Aljadaqui, el pop sin fecha de expiración

El pop-rock es, quizás, uno de los géneros de menos difusión en los medios de comunicación de República Dominicana. Sin embargo, ha tenido representantes que han llenado épocas significativas y que han dejado su sello y letras impregnadas en la historia musical del país. Ejemplo de esto son el cantautor Pavel Núñez y las bandas Aljadaqui y Transfusión, quienes defienden “a capa y espada” la vigencia de un género que no tiene nada que envidiar a otros.



“Uno no tiene que reposicionar algo que está”, explica Pavel Núñez. “Aquí hubo una escena pop que sí tuvo su relevo, lo que pasa que en el momento que llegó el relevo pasaron algunos años, vamos a decir que de pausa, pero no de pausa de trabajo, sino de difusión, porque nosotros no hemos dejado de trabajar”, dijo, textualmente, el intérprete de “Viene gente”. El también compositor, el cual ha sido uno de los exponentes que mayor vigencia y constancia ha mantenido en el género, resaltó que, en ocasiones, muchos grupos y artistas no ponen en pausa sus carreras, sino la exposición como tal.

Para no ser sacado de contexto, Pavel diferenció que no es lo mismo estar pegado que crear opinión, asegurando que el hecho de que otros géneros estén sonando más que el pop, en República Dominicana, no significa que este haya muerto.



“Hay algo que yo quiero explicar: Estar pegado es usted tener un activismo y ser un fenómeno radial, pero hay muchos que son fenómenos radiales que no te venden una boleta, al igual que hay otros que no suenan regularmente, pero cuando anuncian un show son un sold out”, agregó.



Coincidió con el integrante de AlJadaqui, Mariano Lantigua, en cuanto a que la escena pop dominicana continúa trabajando en el crecimiento y constancia del género que, aun sin ser “fenómeno mediático, no tiene que reposicionarse, sino que tiene que fluir.

“Como escena local seguimos trabajando, pero no somos un fenómeno mediático, no porque no podamos serlo, sino porque ya quemamos esa etapa”, agregaron los cantantes.



Asimismo, Mariano Lantigua, aseguró a elCaribe que el pop es uno de los géneros más populares que ha tenido la República Dominicana, el cual, además, “se maneja diferente a todos los otros”.



Citó que en el país han seguido emergiendo artistas con inclinaciones al pop, como son Covi Quintana y Pamel.



Mientras, el líder de la agrupación Transfusión, Héctor Aníbal, aseguró, entre otras cosas, que el pop no solo ha marcado épocas, también goza de uno de los públicos más fieles por su música.



“Nos hemos enfocado en hacer temas que perduren y yo creo que cuando pones tu corazón en una canción y no en algo solo comercial, para que suene y ganarnos un dinero, eso al final se queda. Además, en el caso de nosotros, vivimos una época muy importante en esta industria”, aseguró el también actor.



Triángulo Pop



Pavel Núñez, AlJadaqui y Transfusión, integrada además por Rigoberto Zapata, Jean Pimentel, Luis Payán y Alfio Lora, se presentarán este viernes en Hard Rock Live Blue Mall en la propuesta “Triángulo Pop”, bajo la producción de Alfredo García.

Héctor Aníbal resaltó que entre las agrupaciones existe la admiración, porque la trayectoria de cada uno influyó en la del otro, por lo que al escenario se llevarán los temas que marcaron esas carreras musicales.



Sobre un posible junte en estudio, ya que el que se realizará sobre el escenario fue confirmado, Mariano Lantigua destacó que: “Son tres épocas y tres estilos tan distintos que la escena del pop se merece una canción”. Además, es la primera vez que se juntan en escena.



El encuentro está pautado para las 9:00 de la noche.

Reacciones

Estamos remando para que siga (el pop) sin fecha de expiración, para que no desaparezca y que la dignidad de un movimiento sea también partícipe de los aplausos”.

Pavel Núñez

Cantautor

Somos agrupaciones diferentes. Sí habrá un junte en el escenario de este concierto y creo que eso es lo más importante, no es solamente subir acá y ya”.

Héctor Aníbal

Actor y cantante en Transfusión

Nosotros tres estamos más inclinados al género pop; pero el rock dominicano sí existe; el pop-rock local está muy activo en la República Dominicana”.

Mariano Lantigua

Líder de Aljadaqui