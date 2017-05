La Vitamina C, un potente antioxidante para la piel

Uno de los grandes beneficios de la Vitamina C para la piel del rostro es el aumento de la producción de colágeno, así como la estimulación de las fibras que ayudan a lograr una piel tersa, suave y con un aspecto más juvenil. La Vitamina C es un excelente activo natural, que unido a la tecnología más innovadora ha hecho posible un eficaz avance para prevenir y corregir los signos del envejecimiento. Además, restablece el equilibrio de la piel, la mantiene bella y la repara, aportando antioxidantes naturales. Gracias a sus componentes tiene la capacidad de mejorar la belleza de la piel del rostro, y evitar complicaciones como el acné, manchas, rojeces y líneas de expresión.



Durante un encuentro, que contó con la asistencia de 120 médicos dermatólogos miembros de la sociedad Dominicana de Dermatología, Laboratorios Sesderma, de la mano de la doctora Mariel Isa, presentó la ponencia: “La Vitamina C, ¿aún puede evolucionar más?”, que sirvió como plataforma para la presentación de la línea CVIT Reformulada. “Se trata de un producto que funciona como tratamiento y prevención de pieles cansadas, apagadas y con falta de brillo”, dijo Isa. Bajo el concepto de Antiox Booster System, CVIT incorpora extracto de Gingko biloba, quercetina y pterostilbeno, que potencian la sinergia antioxidante a la piel. Incluye, además, ácido hialurónico, extracto de naranja dulce y pigmentos luminosos. Explicó que con la aplicación de vitamina C de la manera adecuada, se puede lograr disminuir los efectos producidos por la acción del sol, con lo cual se reduce también la aparición de manchas y arrugas relacionadas con la sobreexposición. De igual modo, ayuda a disminuir las cicatrices dejadas por el acné y a eliminar los puntos negros.

En forma tópica u oral

La vitamina C suele ofrecer múltiples ventajas para la salud cuando se toma por vía oral, y de la misma forma, beneficia a la piel cuando se le aplica de manera tópica. Esta vitamina se puede esparcir fácilmente por la piel en forma de crema para que trabaje como un antiinflamatorio y antioxidante, ademas de estimular la producción de colágeno y elastina.