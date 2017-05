Kiara Franco en show de De Vita y Camila

Kiara Franco continúa abriéndose camino en la industria del pop y la balada, ahora con su nuevo sencillo, “Me vas a extrañar”, una adaptación musical con colores distintos a sus anteriores trabajos, bajo la producción del cantante urbano Shadow Blow. En medio de este dinamismo en su carrera, la intérprete de “Lo que me hiciste” será la encargada de abrir el concierto de las estrellas de la música latina Franco de Vita y la agrupación mexicana Camila, el próximo 3 de junio en el Palacio de los Deportes.



“Es mi primera vez como telonera de Franco de Vita. Es increíble cómo te recibe el público tuyo en este tipo de eventos, porque que reciban a los artistas internacionales con algarabía, es normal, pero que a veces acojan a uno de buena manera es una satisfacción muy grande”, dijo a elCaribe la cantante, quien además ha sido contraparte de otros como Pavel Núñez, Wason Brazobán , Sin Banderas y Ricardo Montaner.



Agregó que representa un crecimiento para ella dar inicio a las presentaciones en el país de artistas internacionales que han sido parte de su influencia musical, además de permitirle cantar en grandes escenarios en su tierra, República Dominicana.



Por otro lado, Kiara dijo que con su propuesta artística busca darle un toque diferente al género, ya que considera que se están haciendo muchas cosas iguales.



“Siempre escucho lo mismo. Me preguntan mucho si no me da miedo a no trascender en el género balada, porque son pocos los intérpretes que están establecidos; no me da miedo, porque no me quedo nunca en el mismo círculo, yo salgo, siempre llevando mi base y mi esencia, que es la balada pop, pero salgo y exploro. Soy partidaria de que lo que no es bueno no trasciende”, explicó Kiara Franco.

No le gusta encasillarse en un solo género

En su búsqueda por no encasillarse dentro de la música, la intérprete dijo que le gusta fusionar y arriesgarse, ya que entiende que muchos artistas dominicanos a veces se limitan y se encierran en un solo género. Aunque aún no piensa en un disco completo, Kiara Franco indicó que tiene alrededor de 20 canciones de su autoría listas para ser grabadas.