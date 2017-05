Periodista denuncia teniente coronel de la Armada amenazó con romperle cámara para evitar grabación

La periodista Carolina Lorenzo, quien está embarazada, denunció este viernes que ella y su camarógrafo fueron amenazados y agredidos por un teniente coronel de la Armada Dominicana mientras ejercían su labor.

Lorenzo, quien labora en un canal televisivo del país, en la denuncia publicada a través de su red social Facebook, explicó que cuando cubría el rescate por parte de la Armada de una joven que había caído a las aguas del mar Caribe y se presumía era un intento de suicidio, un militar de alto rango de apellido Pérez, perteneciente a la Marina, le prohibió a la comunicadora que grabara la acción.

“Yo estaba junto a otros militares esperando que terminaran de rescatar a la muchacha del agua, cuando la sacaron comenzamos a grabarla y a entrevistarla y ella afirmó que fue que se cayó, en eso, el coronel me dijo que no podía grabar, que ellos son una institución y que yo no tenía permiso para eso y le respondí que ya me dejara terminar la entrevista, pero él en tono amenazante y agresivo, me dijo que si seguía me iba a romper el celular y la cámara del canal”, explicó la periodista.

“Iniciamos una discusión y le dije que si es hombre que me ponga la mano”, agregó, y deploró que se intentara coartar el ejercicio periodístico.

Lorenzo dijo que a su camarógrafo le obligaron a bajar la cámara para que no captara todo lo que estaba ocurriendo con la joven rescatada y en el momento de las amenazas. “No nos dejaron grabar”, criticó.

La periodista, agregó que en el lugar se encontraban varios militares de menor rango.