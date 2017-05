Chávez Jr. y Canelo pasarán de las palabras a los puños

06/05/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Las Vegas, Nevada.- Julio César Chávez Jr. y Saúl -Canelo- Álvarez deberán (esta noche), pasar de las palabras a los puños. Es que será encima del cuadrilátero donde tendrán que dirimir sus serias diferencias cuando choquen guantes y den inicio a la tan esperada -y cacareada- pelea que protagonizarán, basada en el ¡orgullo mexicano! El combate, pactado en un peso convencional (164.5 libras), ha concitado el interés del exigente mundo del boxeo... ¡pero es en México donde más expectación se siente! Pero, ¿quién bajará del ensogado con las manos arriba, en señal de victoria? Es la pregunta que está en el aire desde hace varios días.



Este periodista, en sus trabajos enviados a elCaribe, ha respondido la interrogante con un sí a favor de Álvarez. Es decir, que Canelo, actual monarca mediano junior (154 libras) avalado por la Organización Mundial de Boxeo -OMB-, debe salir airoso ante un rival que, como JC Chávez Jr. sin embargo, no debe ser subestimado. Desde el mismo momento que se firmó la riña, hace cerca de cuatro meses, ambos púgiles han peleado con sus encendidos verbos. Están conscientes que están, asimismo, obligados a tener una pelea que satisfaga al público y a la prensa internacional. Respecto a su experiencia profesional, expertos aseguran que es “prácticamente la misma”. Canelo Álvarez presenta expediente de 48-1-1 con 34 victorias por nocaut... JC Chávez Jr. tiene foja de 50-2-1 y ha despachado por nocaut a 32 rivales. Ayer, ambos pugilistas, pesaron 164 libras.



El análisis



La clave del combate, la que determinará el ganador, estará en la velocidad de piernas y manos... ¿y quién tendrá esa ventaja? El pleito, firmado para celebrarse en 164.5 libras, será lento. Por lo menos es lo que consideran los más experimentados analistas. JC Chávez Jr. hizo un gran esfuerzo para llegar a la báscula en el peso. Esto es, cumplir con el reglamento que dice que debe estar, a lo máximo, en 164.5 libras. De su lado Canelo Álvarez, quien nunca ha trabajado en un ring en ese peso, estará menos lento que su rival... ¡y ese elemento es una clara ventaja!



Es un peleador que ha estado más activo. Desde que perdió aquella pelea (septiembre de 2013) ante Floyd Mayweather, ha realizado cinco combates. Todas victorias. Chávez Jr., desde que perdió el cetro mediano (septiembre de 2012) ante Sergio -Maravilla- Martínez, apenas ha subido al ring dos veces: Un revés y un triunfo. El óxido será su principal enemigo.



Pelea cuerpo a cuerpo



JC Chávez Jr., a pesar de que es más alto que Canelo Álvarez (4 pulgadas), lo más probable es que no sepa aprovechar esa aparente ventaja. Simple: No sabe pelear a la media ni larga distancia. Es tosco con lance del jab. Es un boxeador agresivo que sólo sabe accionar en el cuerpo a cuerpo. Su pegada, para los planos bajos, es anestesiante. Es, precisamente, el estilo de Canelo Álvarez quien es mortal en la pelea adentro, cuerpo a cuerpo... y sabe conectar, con precisión, a las costillas del contrario. Su derecha en recto corto y el gancho de izquierda es una combinación perfecta. Chávez Jr. es inepto cuando se trata de dominar el ring. Sus movimientos laterales son lentos. Es más bien un peleador de frente, blanco fácil para los golpes en recto y gancho.



Canelo Álvarez sí sabe dominar el cuadrilátero. Mueve bien su torso y la cabeza. Puede botar golpes y es bestial al momento de perseguir a su rival. Y cuando lo lleva a las cuerdas, logra encajar con precisión y fortaleza sus puños. Canelo, en base a un análisis lleno de la más alta objetividad, es el claro favorito. Debe salir triunfante por cualquier vía: Nocaut o decisión unánime.

No tengo dudas de que el ganador se convertirá en el nuevo ídolo boxístico de los mexicanos”

Saúl -Canelo- Álvarez

Boxeador profesional

Mi hijo sabe de la importancia que tiene para nuestra familia una victoria. No pensamos otra cosa”.

Julio César Chávez

Padre de Julio César Chávez Jr.