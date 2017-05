Gardner le da otra victoria a los Yanquis; Ynoa tuvo gran labor

06/05/2017 12:00 AM - AP

CHICAGO. Brett Gardner depositó un slider del venezolano Héctor Rondón por detrás de la barda de jardín derecho con dos outs en la novena entrada para un jonrón de tres carreras que les dio a los Yanquis de Nueva York una victoria ayer 3-2 en el primer juego de la serie ante los campeones defensores Cachorros de Chicago. Cuadrangulares de Kris Bryant en el primer inning y de Kyle Schwarber en el sexto episodio ante el dominicano Michael Pineda pusieron a los Cubs al frente 2-0 en una tarde fría y con viento en Wrigley Field.



Chase Headley conectó hit con un out ante Rondón (0-1), quien entró para cerrar el encuentro en lugar de Wade Davis, quien no estaba disponible tras lanzar en los últimos tres juegos. Jacoby Ellsbury, en su primera aparición desde que se lesionó el lunes el codo, entró como emergente con dos outs y negoció boleto después de que el umpire Ryan Blakney decretó como bola un lanzamiento en cuenta de 2-1 a la altura de las rodillas de Ellsbury.



Gardner conectó de foul un par de rectas en cuenta de 1-2 y en el séptimo lanzamiento del turno, y el 29no para Gardner en el partido, disparó su quinto cuadrangular de la campaña, todos en los últimos seis juegos. Por los Yanquis, los dominicanos Starlin Castro de 4-2; Gary Sánchez de 4-0; Michael Pineda de 1-1.



Gran relevo de Ynoa



BALTIMORE, Maryland. El dominicano Gabriel Ynoa tuvo una gran labor de relevo en seis innings por los Orioles luego que el abridor Wade Miley abandonó el partido tras recibir un par de pelotazos, y Baltimore se benefició de un jonrón de Chris Davis al vencer ayer 4-2 a los Medias Blancas de Chicago.



Ynoa (1-0) otorgó seis hits, no dio bases por bolas y recetó cinco ponches. Por los Medias Blancas, los dominicanos Melky Cabrera de 4-1 con una anotada y una impulsada, Willy Garcia de 4-1, y Leury García de 4-2.