Llama a jóvenes a recuperar esencia de lucha

06/05/2017 12:00 AM - Karina Jiménez

El coronel que enfrentó la semana pasada a un diputado llamó a los jóvenes a “recuperar esencia de lucha dominicana”.

“Solo cumple tu parte y verás que todo mejora, no despiertes quejándote de lo que no tienes o no se te dio; solo busca, esfuérzate y da lo mejor de ti. Se perfeccionista y verás cómo tendremos un país mejor”, exhortó el coronel Edison Taveras Rodríguez, quien la semana pasada enfrentó al diputado perredeísta, Rafael Abreu, por penetrar a un área restringida del parque Mirador Sur, a través de Instagram, acompañada de una foto donde luce su uniforme. Estas declaraciones las externó en respuesta a las preguntas y felicitaciones hechas por sus seguidores luego del incidente.



El coronel aclaró a sus seguidores que le han dicho que con 10 hombres como él la situación del país se arregla, que “las Fuerzas Armadas está llena de hombres buenos, responsables con deseo de servirte; solo esperándote a ti sociedad que nos acepte y nos vea como tu pie de amigo”.