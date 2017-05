Miguel Bosé, un artista de paz que complace a su público

¿Cuántas veces regresa un artista al escenario luego de despedirse? Para Miguel Bosé no hay una cantidad específica porque, como ha manifestado en ocasiones anteriores, se debe al público y sus exigencias. No cabe duda de que la experiencia no se improvisa. En dos horas exactas, el cantautor español demostró cómo se ha mantenido durante 40 años en la escena artística. Su primera despedida fue con “Gulliber”; iban 22 temas, pero faltaban canciones para complacer al público dominicano que inmediatamente terminaron los acordes, ya sin el artista en escenario, empezaron a pedir el que fue el primer regreso de Bosé.



Tardó cinco minutos pero volvió acompañado de sus nueve músicos y tres coristas con la misma coordinación y disciplina que habían demostrado durante toda la noche. “Bambú”, “Solo sí” y “Amante bandido”, terminaron de enloquecer a la audiencia que se dio cita en el Palacio de los Deportes la noche del jueves.



Cualquiera hubiese pensado que tras el espectacular final con “Amante bandido”, de 1984, uno de los temas más populares de su carrera, había terminado todo. La audiencia de pie, con los brazos arriba o en el pecho; mujeres llorando, luces de colores, flashes y una ovación que no permitía escuchar al artista, quien sacó su lado más sensual, besó rápidamente a uno de sus guitarristas y bailó como si sus 61 años fuesen 20. Pero seguía sin ser suficiente...



Tras anunciar su partida final junto a la banda, aceptó cantar “Hacer por hacer”, y nueva vez se despidió. Tras la algarabía, mandó a buscar su silla, la colocó en el centro del escenario y dijo: “Esto que ha pasado aquí esta noche no es más que algo que ustedes empezaron a construir hace 40 años, así que quiero regalarles la canción más bonita del mundo”, y empezó a cantar “Te amaré”, tras la cual desapareció del escenario definitivamente.



En dos horas, el cantante nacido en Panamá interpretó 27 temas, conversó “largo y tendido” y demostró que sus canciones no solo son historias con las que el público se identifica, sino que sus mensajes lo convierten en un portavoz de las causas que apoya.



“Bienvenidos a este concierto en el que vamos a celebrar algo que hemos construido juntos nada más que 40 años de música (…) no me queda otra que declararles oficialmente responsables de todo lo que musicalmente me ha pasado en la vida”, dijo al saludar por primera vez.



Miguel Bosé presentó su Estaré Tour en la República Dominicana bajo la producción de SkyPro y Ed Live, con el patrocinio de Brugal.



“Yo no sé si lo sabéis, pero yo, ante todo soy un hombre de paz, un hombre que trabaja por y para la paz todos los días de su vida. Hacemos una pelea, una lucha con muchos frentes políticos diferentes, pero en busca de paz y otros derechos… si la paz se ejerciese, probablemente no haría falta mandarnos más”, empezó diciendo al momento de cantar “Nada en particular”. “Una manera de ejercer la paz es la solidaridad, es el músculo que se nos está atrofiando casi todos los días… solidaridad con un grupo de gente que en este momento, en varias partes del mundo, está sufriendo un flagelo como es el de los exiliados; escribí esta canción en el 92 y no puedo creer que cada vez esto se vive más. Yo no quiero muros, no quiero conflictos, quiero diversidad, quiero justicia social y quiero poder decirles a las personas que mi casa es su casa”, agregó.



Al cancionero se sumaron “Duende”, “Sereno”, con la que abrió su “Estaré Tour 2017”; “Nena”, grabada junto a Paulina Rubio; “Aire soy”, “Amo”, “No hay ni un corazón que valga la pena”, “Amiga”, “Morir de amor”, con la cual trajo a Santo Domingo los ritmos y pasos de su España; “Creo en ti”, versionada junto a Juan Luis Guerra; “Don Diablo”, “La chula”, “Como un lobo”, en honor a su sobrina Bimba, quien falleció hace unos meses; “Siempre en mi mente”, para Juan Gabriel; “Estaré”, dedicada a sus cuatro hijos; “Hojas secas”, “Linda”, “Súper Superman”, “Si tu no vuelves”, y “Morena Mía”, entre otras.