Parques y el metro serán escenarios del Festival Musical SD

06/05/2017 12:00 AM - El Caribe

Iniciando en la Plaza España, la Fundación Sinfonía anunció una serie de presentaciones populares en espacios abiertos y cerrados como parte del programa de actividades artísticas previas a la inauguración del Festival Musical de Santo Domingo. La apertura de la edición número 11 del festival será el próximo 18 de este mes en el Teatro Nacional con el concierto No. 2 de S. Rachmaninof para piano y orquesta en do menor, con la actuación del afamado pianista Behzod Abduraimov bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.



El calendario de actividades previas incluye la presentación de la Orquesta Dominicana de Vientos que dirige el maestro Andrés Vidal a las 7:00 p.m del domingo 7, y el martes 9 en la Plazoleta del Convento de los Dominicos. Este mismo día, el Grupo de Cámara de la Escuela Elemental Elila Mena, bajo la tutela del Georgina Betancourt, ofrecerá un concierto en la estación Los Taínos del Metro de Santo Domingo a las 5:30 de la tarde.



“Por primera vez sacamos el Festival Musical de Santo Domingo a las calles. Con ello procuramos involucrar al gran público con un programa variado para su disfrute”, comentó el maestro Molina al resaltar la iniciativa.



Los conciertos en las estaciones del Metro de Santo Domingo continuarán el miércoles 10 de mayo en la parada María Montez, a las 5:30 p.m., con la participación de la Orquesta de la Escuela Elemental Elila Mena, bajo la dirección de Beckyrene Pérez; los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música actuarán el 13 de mayo en el Parque de la Iglesia Santa Bárbara a las 5:00 p.m.; y la Orquesta Iglesia Bautista del Ozama a las 5:00 de la tarde en la plaza Megacentro.



El programa de conciertos populares concluirá el 14 de mayo con la presentación de la Orquesta Dominicana de Vientos en el Parque Colón.



El programa de la primera noche incluye además la Sinfonía No.1 de J. Brhams en do menor, P. 68, mientras que el 22 de mayor subirá al escenario la prestigiosa soprano, Gabriela Montero.