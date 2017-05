Rodríguez brilla en Panam de Ciclismo de Ruta

06/05/2017 12:00 AM - El Caribe

José Luis Rodríguez salió airoso en la categoría élite de la prueba contrarreloj correspondiente a la edición 32 del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta. La justa inició ayer con la participación de unos 250 pedalistas representando a 28 naciones. Asimismo, José Rodríguez Villalobos y Chloe Dygert se impusieron en las categorías sub 23 y Femenino respectivamente, del importante certamen que otorgará unas 16 plazas para los Juegos Centroamericanos de 2017 en Colombia. La edición 32 del Panamericano de Ciclismo continúa hoy con la celebración de las pruebas de ruta, tanto para los sub 23 como para las damas. Iniciará a las 9:00 de la mañana con la competencia para los sub 23, quienes tendrán un recorrido de 140 kilómetros y más tarde las damas lo harán en una distancia que comprenderá 90 kilómetros.