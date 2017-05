Navarro llama a padres a dar seguimiento a redes sociales de hijos

El ministro de Educación, Andrés Navarro, exhortó a las familias a mantener un diálogo permanente con sus niños y un seguimiento riguroso, estricto y cotidiano en el uso de la tecnología en las redes sociales.

El funcionario hizo la exhortación “por eso que aparentemente es un Juego, como el denominado Ballena Azul, a través de la Internet, pero que en realidad es un atentado contra la salud física y emocional de los infantes”, tal como ha ocurrido en otras naciones del mundo.



“Esto no se logra con amenazas a los niños, sino conversando, verificando qué juega o qué hace, adónde va, monitoreando si ha habido algún comportamiento extraño últimamente, ya que un niño que tiene el apoyo emocional de su familia, no cae en esos juegos, al contrario, los denuncia”, enfatizó.



Expuso que el niño tiene que contar con alguien en la familia con quien hablar o a quien acudir para estos casos. “Este mensaje hay que llevarlo a cada hogar porque la tecnología es un hecho inevitable, porque es clave para el desarrollo de la educación, pero con el debido seguimiento de los mayores”.



Navarro manifestó que, igualmente, los padres o tutores deben monitorear las series de televisión que ven sus niños “de cara a la nueva realidad de la tecnología para que la misma sea un instrumento de desarrollo, no de retroceso”.

Al encabezar un encuentro regional con las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, Navarro anunció que el Ministerio de Educación realizará una serie de acuerdos con otras instituciones, como el INDOTEL y la OPTIC, para capacitar a los padres y maestros, "de suerte que puedan tener mayor competencia en el control del uso de la tecnología de los niños”.