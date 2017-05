Ganaderos advierten se movilizarán en todo el país

Hatillo Palma, Montecristi. -El sector ganadero en pleno advirtió aquí que a partir de esta semana arreciará su plan de lucha en procura de que las autoridades atiendan sus reclamos.

Exigen garantizar mejor precio de la leche en finca, que se ponga fin a las importaciones que atentan contra la producción nacional, y que se prohíba la venta de leche en polvo al granel, entre otros.

Al mismo tiempo, la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE) junto a sus distintas federaciones y cientos de asociaciones, acogió por aclamación un plan de lucha que incluye movilizaciones el día 21 de este mes en Bonao; el 3 de junio en Hato Mayor, y el 21 de junio la realización de la marcha “El Galonazo de Leche”, en la Capital.

Dirigentes de numerosas asociaciones y federaciones, reunidos en asamblea nacional en el local de la Asociación de Ganaderos de Hatillo Palma, definieron el plan de lucha en presencia de los senadores Hanz Vieluf Cabrera, de la provincia Montecristi y Antonio Cruz, de Santiago Rodríguez, y de los diputados Nicolás López, Samuel Toribio y Bernardo Alemán.

En todo momento, los legisladores presentes apoyaron la lucha de los productores de leche, e incluso aportaron posibles soluciones a los problemas planteados.

Eric Rivero, presidente de APROLECHE, dijo que las mafias importadoras vienen a ser como “una cadena atada a nuestros pies”, y que a esas mafias “no les importa lo que pase en nuestros campos.

“Lo que tenemos hoy en Hatillo Palma, con todas estas ideas y reclamos que de manera responsable se han hecho, es un ejemplo de lo que tenemos que hacer en el país entero”, dijo.

Rivero, también presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), afirmó que la riqueza rural de este país la da la ganadería de leche, que se ha ido democratizando a través de la Ley 180-01.

“Tenemos una ley que hay que defender, y que lamentablemente tenemos un ministro que no la entiende, y que la usa como si fuera una oficina pública, y eso no podemos permitirlo, no podemos desnaturalizar este gran logro del sector genadero.

Dijo que dos o tres poderosos que se han impuesto a la Ley 180-01, no pueden estar por encima de todos los ganaderos. “El manejo de los permisos de importación debe ser para Conaleche; ahí es que tienen que estar”.

Dijo que hay intentos de fragmentar la fuerza que exhiben los ganaderos en sus reclamos, y llamó la atención en el sentido de que los ganaderos no deben ser sorprendidos en su buena fe.

Blanco Peralta, presidente de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (FEDEGANO), advirtió que llegó ya la amenaza de crisis lechera sobre la que se alertó en noviembre pasado.

“Aquí en el Noroeste los precios han disminuido desde RD$21.50 hasta RD$18.00 el litro de leche en finca, significando esto una disminución del 16% en promedio, y las empresas que nos recogen la leche han puesto cuotas y limitado la producción”.

Al respecto, puso de ejemplo que la Asociación de Ganaderos ‘Cordero’ tiene una producción de 7,500 litros por día, pero que ya le notificaron que solo le van a comprar 5 mil litros por día.

Entre los planteamientos hechos por Fedegano y aprobados a unanimidad en la asamblea están exigir al Gobierno suspender en lo inmediato los permisos de importación de productos lácteos, tales como leche en polvo, leche líquida, a fin de estabilizar el mercado y se proceda a la necesaria revisión del DR-Cafta.

Viterbo Martínez, ganadero de la zona de Bonao, dijo que “el momento de hablar ya pasó, tenemos que movilizarnos; no podemos quedarnos de manos cruzadas”, advirtió.

En esa tesitura también hablaron Felipe Troncoso, Bienvenido Ripoll y Miguel Laureano, presidentes de las asociaciones de ganaderos de Baní, Puerto Plata y Hato Mayor, y Luis Carlos Fernández, presidente de Fegacibao y vicepresidente de Aproleche.

Lo que prometieron los legisladores

El senador Hanz Vieluf Cabrera dijo que en esta lucha él secunda que se forme una comisión “para ir donde haya que ir”, pero que las federaciones de ganaderos deben tener asesores legales que empiecen demandando al ministro de Agricultura por la no aplicación de la Ley 180-01, “porque nadie está por encima de la ley”.

Propuso también que se debe colocar un impuesto adicional a las importaciones de leche, que en definitiva subsidia este país.

“Hay que hacer acciones donde les duela el bolsillo a quienes importan la leche”, sentenció.

Mientras que el senador Antonio Cruz dijo que antes los ganaderos tenían el reclamo de la baja producción lechera por la sequía, en especial en la Línea Noroeste, pero que ahora está el caso inverso: mucha producción, pero no hay a quien venderla. Sugirió llevar las inquietudes y reclamos de los ganaderos al bloque de senadores del PLD.

El diputado Nicolás López advirtió que si los dirigentes ganaderos “no se ponen los pantalones, a muchos de ustedes los importadores les van a poner precio, y van a querer comprarlos”.

El también diputado Bernardo Alemán propuso que una comisión de legisladores reclame a la Dirección General de Aduanas el estado de todo lo que se importa, al menos lo que tiene que ver con productos lácteos, como la leche y quesos.