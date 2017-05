Julio Valdez presenta “Sueños y reflecciones”

La galería June Kelly de la ciudad de Nueva York fue inaugurada con la nueva exposición individual del artista Julio Valdez, titulada “Sueños y Reflecciones”. El título de la muestra hace referencia al libro autobiográfico del psicoanalista Carl Jung Memorias, Sueños y Reflecciones. Para Valdez, el uso del concepto de “reflección” tiene múltiples significados. Estas obras exploran fenómenos observables, como la reflección de la luz en el agua, mientras simultáneamente reflejan un mundo interior informado por las experiencias personales del artista y las historias colectivas. Un total de once (11) obras en grandes y medianos formatos, realizadas en los últimos tres años, componen esta exposición.



Las obras han sido inspiradas en viajes a varios lugares, como la Reserva de la Biósfera Ria Celestún, en la península de Yucatán, Méjico. Entre las obras principales de la exposición se encuentra Celestún II, representando un bañista sumergido al lado de una cuerda de ancla de un bote invisible. Otros lugares que han inspirado las obras son Las Terrenas y Cayo Arena, en República Dominicana, y el lago Skaneateles en upstate New York. Valdez recibió premios en las bienales nacionales del 1990, 92, 94, 96, 98, así como el Gran Premio de E. León Jimenes del año 2000. En el 2003, recibió la prestigiosa beca de la New York Foundation for the Arts y presentó una muestra individual en la Organización de Estados Americanos (OEA) de Washington DC. En el 2007 recibió la beca de la Academia Nacional de las Artes.