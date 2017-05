“Triángulo Pop”, la voz de un género que se levanta

“Triángulo Pop” demostró que este género musical tiene un espacio ganado y un público fiel en los escenarios de República Dominicana. En la unión está la fuerza. Y eso quedó “más claro que el agua” con el concierto que ofrecieron Pavel Núñez y las bandas Aljadaqui y Transfusión, en un Hard Rock Live Santo Domingo, de Blue Mall, a casa llena. La agrupación Transfusión y su líder Héctor Aníbal se encargaron de la apertura del concierto, que inició a las 10:15 de la noche ante un público ansioso de sentir la energía que solo da el sonar la batería, bajo, guitarra eléctrica y el teclado, todo esto acompañado del juego de luces y pantalla gigante.



“Bienvenidos a Hard Rock Café y Triángulo Pop. Transfusión, Pavel Núñez y AlJadaqui son los responsables de que ustedes estén aquí”, dijo Héctor Aníbal, luego de interpretar sus primeras canciones, para continuar con “Ella”, de Mark B. Otros temas fueron, “Yo me doy”, “Tu amor soy yo”, “Disfrutando la vida”, “Quiero salir contigo” y “Mujer, Mujer”. Transfusión no solo deleitó al público con sus éxitos, sino que también rindió homenaje al astro del reggae Bob Marley, con la interpretación de sus temas más sonados. Este fue el momento cumbre de la participación de la agrupación.



Anuncian segunda función



Durante su intervención, Héctor Aníbal aprovechó la oportunidad para anunciar que fue abierta una segunda función de “Triángulo Pop” y que está pautada para el próximo viernes 19 de mayo, en el mismo escenario. El evento se extendió por casi tres horas, y entre los cambios de los artistas pasaban más de 30 minutos, lo que sirvió para que el público disfrutara de la música del Dj. Pavel Núñez le siguió los pasos para ofrecer un selecto repertorio de sus mejores éxitos viejos y nuevos, con el que tocó los corazones de los presentes. Algunos de los temas más aplaudidos fueron “Amor y perdón”, “Dime si lo ves”, “Me desarmo”, “Soñar despierto”, “Bethania”, “Santiago de frente”, “Pies izquierdos”, “Viene gente”, “Guardia del arsenal” y “Al otro lado”, entre otros.



Luego le tocó el turno al grupo Aljadaqui, quien en noviembre del pasado año celebró en este mismo escenario su 20 aniversario. Las interpretaciones de Mariano, líder de la agrupación, deleitaron a unas 1,400 personas que corearon de pie cada uno de los temas, pese a que fue el último en subir a la tarima, a las 12:50 de la medianoche. “Ganas de Amar”, “¿Quién te Cambió?”, “Por Ella”, “Si Piensas Volver”, “Tú que das”, “La Flaca”, “Se me va la vida”, “Ahora no está”, “No queda nada más”, “Fuego informal”, “Mentirosa” y “De medio la’o”, fueron los éxitos interpretados con energía.