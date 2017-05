Peter Cetera cantará en el anfiteatro de PP

El exlíder de la banda norteamericana Chicago, Peter Cetera, será el primer cantante internacional en presentarse en el nuevo anfiteatro de Puerto Plata, el próximo sábado 10 de junio. Cetera es conocido por temas como “Glory Of Love”, “Restless Heart”, “Baby What a Big Surprise”, “Stay the night”, “If You Leave me Now”, “You’re the Inspiration”, “Still Getting Over You”, “The Nex Time I Fall”, “No Explanation”, “Wishing you Were Here” y “Happy man”, entre otros.“Glory Of Love” fue el tema central de la película “Karate Kid”, de 1984, que contaba la historia de un joven que por medio del karate vence el Bullyng de la mano de un místico instructor, el famoso señor Miyagi (Pat Morita).



“Peter Cetera es una luminaria del entretenimiento universal que llega con su maleta cargada para compartir grandes emociones en el hermoso anfiteatro Puerto Plata, donde presentará su primer concierto en el Caribe dentro de su tour 2017, con el cual recorre el mundo”, indicaron los organizadores.



En febrero pasado se le vio cantar en el Festival de Viña del Mar, en Chile, donde más de 16 mil personas lo aplaudieron de pie, corearon sus canciones y le entregaron las Gaviotas de Plata y Oro.



El concierto de Peter Cetera forma parte de las actividades de Puerto Plata DR Open 2017, el tour latinoamericano de golf que organiza la PGA.