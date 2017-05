¿Tiene futuro el Movimiento Verde?

El Movimiento Verde tiene un excelente equipo de profesionales, expertos en mercadeo y estrategias de comunicación. Tiene bien estudiado los movimientos espontáneos, especialmente el que se produjo en España que se denominó “Los Indignados”, surgió aparentemente espontáneo a propósito de la crisis económica que sacudió a España y al mercado mundial. Del seno de “Los Indignados” surgieron dos nuevas organizaciones políticas, una progresista llamada “Podemos” y otra de centro derecha con el nombre de “Ciudadanos”. El liderazgo de la primera recayó en Pablo Iglesias (Madrid, 17 octubre 1978), profesor universitario, con doctorado y diputado en las Cortes Generales por Madrid. La segunda está encabezada por Albert Rivera (Barcelona 1979), jurista, diputado en las Cortes Generales. En España los dos partidos hegemónicos eran el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centro izquierda; y el Partido Popular (PP), centro derecha. Ambas organizaciones se han visto compitiendo desde el 2015, con aquellas.



El movimiento “Los Indignados” surgió desde las redes sociales; desde ellas y en Oriente Medio se produjo la “Primavera Árabe” que se llevó a los presidentes de Libia y Egipto. Las redes pasaron a ser medios efectivos de movilización social. Syriza, coalición de izquierdas en Grecia, ganó las elecciones desde las redes. También se usó para la campaña mediática que pretendía desacreditar a Leonel Fernández.



Como puede verse, los movimientos “espontáneos” son articulados desde las redes sociales, sea para tumbar gobiernos, ganar elecciones, desacreditar dirigentes políticos y formar nuevos partidos.



Estos movimientos espontáneos han sido exitosos por las crisis económicas que han sido de mucha motivación contra los partidos de gobiernos, por aquello de que si la economía va mal, va mal la política.



Lo que llama la atención es que el “Movimiento Verde” ha tenido como objetivo visible un vigoroso reclamo contra la corrupción y la impunidad.



¿Por qué no ha sido contra la inseguridad ciudadana y la exclusión social, si como se sabe estos temas afectan más a la población? La respuesta es que en Atlanta, EU, avanzado el 2012, se celebró una numerosa reunión de delegados del continente en la que se planteó que debido a que las organizaciones progresistas les ganaban en las urnas a los conservadores, había que recurrir a los tribunales para judicializar la política y politizar la corrupción. Se escogió como cabeza Brasil; y ya hemos visto el “guion de Brasil” replicado aquí.



Con el “Movimiento Verde” hay dos objetivos; sacar del poder al PLD y formar nuevas organizaciones partidarias. Lo primero se desactiva con un partido unido, pero basado en el respeto a las reglas de juego y sin malicias y desde el gobierno entender que el partido de gobierno es el PLD, con el que se debe haber respeto recíproco. Sobre lo segundo, se le va dificultando al equipo estratégico lograr que surjan líderes; ellos son asesores, no pueden ser líderes; tampoco los dirigentes de oposición, esos ya han fracasado. Saben que están perdiendo el time y se les va de las manos, puesto que los temas de motivación se van adecuando y diluyéndose. Sería penoso que no logren el propósito de formar nuevas organizaciones, el PLD ha estado solo y eso no ayuda. Sobre sacar al PLD del poder, dependerá de la relación partido-gobierno.



De ahí cabe preguntar: ¿Tiene futuro el “Movimiento Verde”?