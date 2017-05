Bloquean marcha de opositores

09/05/2017 12:00 AM - Agencia AP

Caracas. Los manifestantes no lograron su cometido de entregar un documento en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro porque centenares de policías los dispersaron con gases lacrimógenos cuando intentaban marchar hacia el centro de Caracas.

Las autoridades, con equipos antimotines, formaron un cordón para bloquearle el paso a los miles de opositores que sostenían carteles en los que se leía “Ninguna Constituyente, elecciones ya”. Los manifestantes pretendían entregar el petitorio al presidente de la comisión presidencial del proceso constituyente y ministro de Educación, Elías Jaua. Poco después, miles de opositores se movilizaron hacia la principal autopista de la capital, donde la guardia nacional volvió a encararlos con gases.



Maduro acudió a mediados de la semana pasada al Consejo Nacional Electoral para presentar la convocatoria de un proceso para reformar la constitución, lo que desencadenó nuevas protestas.



Desde que se iniciaron las marchas hace casi mes y medio, los cuerpos de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones opositoras al centro de la capital, donde está la sede del gobierno y algunos ministerios. En algunas ciudades del interior también se realizaron movilizaciones contra el proceso constituyente que los cuerpos de seguridad despejaron.



También el lunes, la coalición opositora descartó la posibilidad de participar en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la cual fue considerada como “ilegítima” e “inconstitucional”, y acusó a Maduro de utilizar el proceso para “eludir” los comicios y distraer la atención de los venezolanos de la crisis que enfrenta el país. “Los venezolanos no queremos cambiar la Constitución, lo que queremos es por medio de elecciones libres, universales, directas y secretas cambiar al gobierno”, señala un comunicado que dirigió la alianza a Jaua.



El vicepresidente del partido oficialista, diputado Diosdado Cabello, ratificó que el proceso constituyente seguirá adelante a pesar de las protestas de los opositores y dijo, ante cientos de seguidores en el cetro de la capital, que “no hay forma ni manera que la revolución muera, no hay forma ni manera que la derecha vuelva al poder”.