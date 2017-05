Jhoel López regresa a la TV con un “late night show”

El presentador y animador Jhoel López terminará con su ausencia en la pantalla chica con una propuesta distinta a la que mantuvo por más de 10 años con el meridiano “El Escándalo del 13”. En esta ocasión, el también productor encabezará, a partir del próximo jueves 1 de junio, un ‘late night show’ que será transmitido de lunes a viernes, de 11:00 a 12:00 de la medianoche. Aunque no ha revelado el nombre de la propuesta ni el canal de transmisión, de lo que sí nos hemos enterado es que el reconocido productor Juan Carlos Albelo estará trabajando en este proyecto; el maestro Henry Jiménez dirigiendo la banda y Orlando Holguín como guionista. López reveló a elCaribe que su nuevo proyecto es el primero en su clase realizado por un hombre en la República Dominicana con los estándares de calidad internacional.



El contenido central será una entrevista a figuras del arte, deportistas, políticos, etc., pero desarrollando temas y actividades distintas para que el público los conozca en otras facetas. El espacio estará adornado con exteriores, con concursos y monólogos, entre otras cosas.



“Yo siempre, incluso en mis últimos 4 años en El Escándalo, había pensado en hacer el late night porque es lo que entiendo que mis capacidades pueden abarcar por completo; ahí hay que desdoblarse. Además, para alguien como yo, es mejor la televisión diaria, yo soy un empresario de la televisión, tengo la capacidad para coger ese fuego diario”, sostuvo el animador.



Adelantó que entre las figuras que contempla para el estreno del espacio está el ex presidente de la República, Hipólito Mejía. Aclaró que la también presentadora, Liza Blanco, no formará parte de los talentos del programa.



Asimismo, Jhoel López, quien es imagen de 12 marcas a nivel nacional, aseguró que no le ha hecho falta estar en la televisión y que, por el contrario, ha representado un ahorro para él, ya que gastaba medio millón de pesos mensual en el Escándalo del 13. En cuanto a su vigencia en el mercado, se la atribuye al talento y buen manejo.



“Luego de la salida del aire del programa, mis ingresos han aumentado, mis trabajos han incrementado y mi figura ha crecido. Pero, ¿por qué es eso? Porque cuando haces un trabajo bien hecho y serio, la gente lo valora. Aquí hay mucha gente que tiene cinco años fuera de la pantalla chica y siguen siendo figuras principales. Sin embargo, hay otros que están diario y pasan sin pena ni gloria”, aseguró.



Entre otras cosas, López destaca que actualmente las figuras de la televisión perciben más ingresos de las redes sociales que de los canales a través de las publicaciones por ser imagen de marcas, las cuales oscilan ente RD$ 15, 000 y 20,000 pesos por post, y le vaticinó 10 años de vida al medio en el que se ha desarrollado como figura antes.



Utilizó como ejemplo su nuevo proyecto, para destacar que llevar a los medios nacionales programas y propuestas de calidad cuesta mucho esfuerzo para ser aceptados.



“El programa más barato que se produce aquí debe de costar 400 mil pesos mensualmente. Yo con una propuesta de calidad, he ido a todos los canales y me ha costado… a mí que soy una figura y que he demostrado que hago cosas de calidad”, aseveró.



Jhoel López se define como “un tipo responsable, disciplinado y que hace su trabajo”. Consideró que le dicen “aceitoso” con frecuencia porque no se deja irrespetar.



“Aquí la gente dice eso porque cuando tú no te dejas irrespetar eres un aceitoso, yo no me dejo faltar el respeto de nadie”, enfatizó.

En el cine

Jhoel López tiene en los medios de comunicación aproximadamente 21 años de manera ininterrumpida. En ese lapso, también ha dado sus paseos por la pantalla grande, a cuya experiencia suma su sexta participación gracias al filme “El poder de las tinieblas”, de Félix Germán, según anunció a elCaribe.



El comunicador explicó que respeta mucho la industria cinematográfica y que trata de aceptar los personajes que más despiertan su interés, ya que al no ser su principal actividad, no dispone del tiempo que requieren los rodajes.