“La bella y la bestia” triunfa en Premios MTV

09/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

En una ceremonia en la que numerosas voces reivindicaron la diversidad y el respeto a la diferencia, “La bella y la bestia” y “Stranger Things”, en los apartados cinematográfico y televisivo, respectivamente, se coronaron como favoritas. Los premios más destacados de la noche, en la premiación que organiza la cadena MTV, fueron para “La bella y la bestia”, que se alzó con el galardón al mejor filme del año, y para la serie “Stranger Things”, que se llevó el reconocimiento a la mejor.



En los apartados de interpretación, que en esta edición no diferenciaban entre actuaciones masculinas y femeninas, Emma Watson (“La bella y la bestia”, ) y Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) ganaron los premios en cine y televisión, respectivamente.



“Este es el primer premio de actuación en la historia que no separa a sus nominados por su sexo”, subrayó en su discurso Watson, quien también dijo sentirse orgullosa de formar parte de un largometraje que celebra la “diversidad, la alegría y el amor”. mientras que Brown, entre lágrimas, agradeció a los hermanos Duffer, creadores de la serie, que hubieran ideado a un personaje femenino “icónico” como Eleven.



La saga de acción “Fast & Furious” recibió el premio Generación como homenaje a su éxito a lo largo de ocho películas; Ashton Sanders y Jharrel Jerome por su interpretación en la película de temática homosexual “Moonlight”, ganaron el Mejor Beso, y Hugh Jackman y la española Dafne Keen el premio al mejor dúo interpretativo por su labor en “Logan”.



“Hidden Figures” ganó el premio a la mejor lucha contra el sistema y su protagonista Taraji P. Henson logró el reconocimiento a la mejor heroína; Daniel Kaluuya (“Get Out”) el premio próxima generación, la serie “This Is Us” el reconocimiento al mejor momento lacrimógeno y Lil Rel Howery (“Get Out”) obtuvo el galardón a la mejor actuación cómica.



La música estuvo a cargo de J Balvin, Camila Cabello y Pitbull.