¡Todo está consumado!...porque el estelar boxeador mexicano Saúl –Canelo-Álvarez así lo quiso tras destrozar, en 12 rounds, a su paisano Julio César Chávez Jr. Es expresión religiosa, “todo está consumado”, que Jesucristo –moribundo en la cruz del calvario-, proclamó para dar a conocer su segura muerte.



Si trasladamos esa mítica frase a la realidad del boxeo mundial entonces podríamos decir que Canelo Álvarez , con sus violentos puños, también proclamó: “Todo está consumado”. Destrozó –aunque no lo pudo noquear- a Chávez Jr quien durante toda la parafernalia del combate siempre afirmó que iba a derrotar a su paisano.



¡Pero qué va!



El hijo de la leyenda viviente (Julio César Chávez senior), nada hizo en todo el trayecto de la riña escenificada a casa llena en la arena del moderno coliseo T-Mobile.



Cuando concluyó la ceremonia del pesaje, cuyos resultados fueron –aparentemente- positivos para ambos púgiles, les dije a unos colegas mexicanos y de ESPN que Chávez Jr había perdido el primer round.



Y que, por consiguiente, lo que iba a ocurrir la noche de la pelea iba a ser terrible porque llegaría al cuadrilátero con poca fuerza, lento y fácil de ser golpeado…¡y así sucedió!



Una pela de puños



En mi crónica, con la decisión del combate, escribí que Canelo Álvarez le había asestado una paliza a Chávez Jr. Ganó los 12 asaltos para una amplia decisión unánime 120-108. En ningún momento Chávez Jr tuvo visos de brillantez. Siempre fue castigado por la ofensiva de Canelo Álvarez quien, pese a que no pudo terminar el pleito por nocaut, lo masacró.



El actual campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), subió al cuadrilátero en excelentes condiciones físicas, todo lo contrario de su rival. En mi análisis horas antes de la pelea expuse que Chávez Jr, pese a su mayor alcance (cuatro pulgadas más) que Canelo Álvarez, no iba poder utilizar con eficiencia...porque no sabe pelear a la media distancia. De manera que, aunque parezca increíble, Chávez Jr se fue “en blanco” en la tan cacareada pelea con su connacional...¡y fue humillado en los 12 rounds!