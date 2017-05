Voto obligatorio se aplica en cerca de 25 países

Cerca de veinticinco países establecen la obligatoriedad del sufragio, dicho de otro modo, obligan en sus legislaciones a que los ciudadanos acudan a las urnas y voten por un candidato de su “elección”.

El voto obligatorio no es un una medida nueva. Algunos de los primeros países que lo introdujeron en sus leyes fueron: Bélgica en 1892, Argentina 1914 y Australia en 1924. También hay algunos países como Venezuela y Países Bajos que en algún momento de su historia lo practicaron, pero lo han abolido.



Algunos de estas naciones tienen sanciones para sus ciudadanos si no ejercen el sufragio. Tal es el caso de Argentina, donde se debe entregar una justificación legítima para la inasistencia y se debe pagar una multa, mientras que otros lo tienen en sus leyes, aunque no lo apliquen.



Ahora el debate llega al país, fruto de que el bloque opositor propone que el voto obligatorio se instaure en las leyes electorales que actualmente se discuten en el Congreso Nacional.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la cabeza del bloque opositor, planteó que en la próxima reforma a la Ley Electoral se establezca el voto obligatorio como forma de “evitar la venta de cédulas”.



“Se ve de entrada como un poco arbitrario, pero eso es lo que va a evitar que la gente venda su documento al mejor postor”, dijo el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco.



La propuesta ha provocado reacciones por parte de la sociedad civil, que califican la medida como inconstitucional. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Justicia y Transparencia han dicho por separado que en la Constitución dominicana el voto es un derecho y deber, no una obligación.



El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que “el voto en la República Dominicana es un derecho y un deber, no una obligación”.



Constitución



El abogado constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, respalda la posición de la Finjus al tiempo que explica que el derecho al sufragio implica, como ocurre con todos los derechos, su contrario: el derecho de abstenerse de su ejercicio.



“La idea de voto obligatorio es contraria a la noción de derecho fundamental. También es contraria a la forma en que la misma ha sido adoptada por la Constitución dominicana. Un derecho no puede ser al mismo tiempo una obligación porque entonces deja de ser un derecho”.



“No hay manera de compatibilizar el carácter libre del derecho al sufragio con la pretensión de imponerlo como obligación en la ley. Porque nada es más contrario a la libertad que la imposición obligatoria de una conducta”, expresó el jurista.



¿Por qué el voto obligatorio?



Los defensores del voto obligatorio sostienen que las decisiones tomadas por los gobiernos elegidos democráticamente son más legítimas cuando participa una mayor proporción de la población.



Víctor D’ Aza, presidente de la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y secretario de la Comisión Bicameral que estudia las leyes de Partido y la Electoral, consideró que el voto, aunque no esté establecido la obligatoriedad en la Constitución, constituye un deber moral de los ciudadanos para el fortalecimiento de la democracia.



“Para evitar que ese deber, que al mismo tiempo es un derecho, planteemos que se establezcan sanciones a su violación”, expuso el diputado del PRM.

Países con voto obligatorio

De acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) de los países con voto obligatorio hay dos tipos: Los que castigan si no se vota y los que no.



En América Latina están: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay.



Otros países son: Australia, Bélgica, República Democrática del Congo, Chipre, Egipto, Gabón, Grecia, Líbano, Luxemburgo, Nauru, Singapur, Tailandia, Turquía.

El PQDC apoya que se implemente

El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Elías Wessin Chávez, aclaró que la propuesta sobre el voto obligatorio no es solo una propuesta del PRM, sino una propuesta de los partidos de oposición en sentido general.



Wessin Chávez sostuvo que el ciudadano no va hacer obligado a votar X o por Y, tendrá la opción de abstenerse al voto “que es lo mismo que votar por ninguno, es decir, que si usted no quiere votar por nadie, también se le va a dar esa opción en la boleta¨.