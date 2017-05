Boston se colocó a un paso de la final de la División Este

11/05/2017 12:00 AM - AP

Avery Bradley aportó 29 puntos, la mayor cantidad en un juego de playoffs en su carrera, y los Celtics de Boston derrotaron anoche 123-101 a los Wizards de Washington para tomar una ventaja de 3-2 en las semifinales de la Conferencia del Este. El dominicano Al Horford sumó 19 unidades, siete asistencias y seis rebotes en 28 minutos. Isaiah Thomas también estuvo activo, al contribuir con 18 tantos y nueve asistencias.



El sexto partido es mañana en Washington, donde los Wizards se han apuntado fácilmente sus dos victorias.



De ganar, los Celtics avanzarían para recibir a los Cavaliers de Cleveland en el primer choque de la final del Este.



En caso de ser necesario, un séptimo y decisivo juego se realizaría en Boston el lunes. Boston llegó a tener una ventaja de 26 puntos al impedir que Washington sacara provecho de su juego físico, y los Celtics distribuyeron el balón por toda la cancha y acertaron 16 triples.



John Wall terminó con 21 puntos por los Wizards, que no han ganado un juego de playoffs en Boston desde 1982.



Los Wizards anotaron los primeros cuatro tantos del partido, pero el conjunto de los Celtics respondió con una racha de 16-0.



Fue la cuarta ocasión en la serie que un equipo tiene una racha de al menos 16-0, incluyendo tres veces en el primer periodo.



Washington tuvo un ataque de 16-0 al arranque del primer juego, una serie de 22-0 en el tercer encuentro y otra de 26-0 en el cuarto partido.



Porzingis quiere quedarse en NY



El hermano de Kristaps Porzingis, Janis Porzingis, dijo que el basquetbolista quiere permanecer con los New York Knicks, pero también quiere que el club cree un ambiente propicio para su desarrollo y ganar. Si él es negociado, el hermano de Porzingis dejó claro que Kristaps tiene la intención de cumplir su contrato y probar la agencia libre.



“Kris quiere quedarse en Nueva York, se siente como en casa, no hay duda de que lo único que quiere es que los Knicks creen un ambiente donde pueda desarrollarse y crecer como jugador y ganar”, dijo Janis Porzingis en una entrevista con ESPN. “Si se negociaba, cumpliría su contrato y se dirigiría a la agencia libre donde podría elegir su propio destino”. Janis Porzingis, un agente certificado, trabaja para la agencia de Andy Miller, quien es el agente de Kristaps Porzingis.

Hayward evalúa su permanencia en Utah

El escolta del Utah Jazz, Gordon Hayward, dijo que no ha pensado si rescindirá su contrato para convertirse en un agente libre sin restricciones y tomará un tiempo libre para disfrutar del tiempo con su familia antes de tratar con el ‘próximo capítulo’. “Es difícil pensar en este momento, solo por la temporada que hemos tenido y por todo lo que hemos pasado”, dijo en su disponibilidad para los medios al final de temporada.