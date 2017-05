Las trágicas muertes de hijos de famosos

En el mundo del espectáculo dominicano, los episodios tristes han marcado la vida de muchas figuras que han tenido que enfrentar el trago amargo de perder a un hijo, en algunos casos en hechos violentos. El merenguero Carlos Manuel “El Zafiro” pasa por este momento difícil con el asesinato de su retoño Zafirito Gabriel, la noche del lunes en Puerto Rico.



“Me mataron a mi Zafirito, él estaba aquí hace tres días. Estoy devastado. Yo le dije varias veces que no se fuera para allá atrás de esa mujer, porque lo iban a matar”, expresó el artista antes de informar que su hijo será sepultado en Puerto Rico, donde reside su abuela, y en Nueva York se le realizará una misa.



De acuerdo a El Zafiro, Gabriel fue asesinado por desconocidos para robarle un reloj con diamante y una cadena de oro que cargaba.



“Mi hijo se fue a Puerto Rico a encontrar su cita con la muerte. Yo le dije que no se fuera, que las cosas no estaban muy bien por allá, pero no me escuchó”, dijo al periódico El Día el intérprete de “Ámame”, “Si quieres volver”, “No sé qué hacer”, “Española” y “El cantante del amor”, entre otros éxitos.



Como El Zafiro, en los últimos años, varias figuras del entretenimiento dominicano han tenido que enfrentar la muerte de un hijo.



A finales del 2016, una hija de la bachatera Yanira “La Exclusiva” falleció en la Plaza de la Salud, luego de recibir varios impactos de bala. Según contó la cantante a los medios, su descendiente Elizabeth Berger, que contaba con tan solo 18 años de edad, vino a Santo Domingo desde Europa para estar presente en el novenario de su esposo, quien murió en circunstancias no esclarecidas. “Fue a resolver un problema, pero con el esposo de ella; ella fue a los nueve días. Pero no sé cómo pasó. Supe que me le dieron varios tiros y todo eso. Yo estoy aquí en Suiza”.



Es muy difícil olvidarse del asesinato del hijo que procreó la comunicadora y actriz María del Carmen Hernández con el cantante Jochy Hernández (El Amiguito), el cual impactó a la sociedad dominicana.



De acuerdo a las investigaciones, José Carlos Hernández fue asesinado la madrugada del 2 de septiembre del 2012, de 27 puñaladas en un bar de la avenida Winston Churchill esquina José Amado Soler, durante un concierto de rock pesado. Por este hecho, dos años después, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de cárcel a Miguel Ángel Bautista Mota, Máximo Almánzar (Warrior), Jorge de Jesús Mancebo, Argenis Antonio Batista y Jesaías Benjamín Mota.



La tragedia no solo le ha llegado a la vida de esta comunicadora, también el reconocido locutor Rubén Camilo quedó devastado en el 2011 con el asesinato de su hija Rosana Mirielle Camilo Andújar, en la ciudad de Boston, Masachusetts, ciudad a la que acudió con su hija a darle tratamiento médico a su hijo de un año y medio de edad. Por este caso, Eldrick Broom, quien era vecino de la víctima, fue sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo fianza. En diciembre de 2013, el jurado de la Corte Superior de Suffolk, Massachusetts, sentenció a Broom por asesinato y violación agravada.



Aunque no fue en circunstancias violentas, la nota trágica devastó al merenguero típico Krisspy, al perder a su retoño Krisspy de los Santos, de 11 años de edad. El niño había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de la Unión Médica, afectado por una bacteria pulmonar y murió días después en medio de las oraciones que solicitó el merenguero a sus seguidores. “No hay palabras para expresar el gran dolor que conlleva la muerte de mi rey Krisspy Jr, Dios es el único que tiene una razón; se llevó algo de mí que no pensé perder, alguien con quien compartí momentos muy especiales en mi vida y mi familia”, fue el triste mensaje de Krisspy al perder a su hijo en el 2015.

En Puerto Rico

El Zafiro indicó que su hijo será sepultado en Puerto Rico, pero que no podrá ir al entierro en la isla caribeña.

Investigación

Las autoridades puertorriqueñas aún investigan el trágico suceso en el que perdió la vida Zafiro Gabriel.