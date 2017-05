“Un buen político es el que busca el bien común de la gente”

Todo el que lo conoce coincide en que el alcalde de Santo Domingo Oeste es un hombre sencillo, del pueblo, que no rebusca términos, ni frases de los grandes filósofos y escritores para exponer sus ideas.

Francisco Peña Tavárez es un dirigente político que siempre ha militado en el PRD, organización política a la cual ha estado vinculado desde la infancia. A pesar de que su fuerte es en materia agrícola, la política lo llevó por otro rumbo, cuando se produjo la división territorial de la capital y su partido entendió que él debía ser uno de los alcaldes de las nuevas demarcaciones.



Finalizado su primer período, aspiró, pero no alcanzó la senaduría de la Provincia Santo Domingo. Esta vez la alcaldía la ocupó su hijo Francis Peña. Llegadas las elecciones de 2016, Peña presentó su candidatura y volvió a convertirse en alcalde, algo que le agradece a Dios y al cariño que, asegura, la gente le profesa.



Durante sus gestiones, dice, su mayor preocupación es poder ayudar a la gente, sobre todo a conseguir empleo, algo que cada vez se le hace más difícil.



Eso sí, defiende “a rajatablas” la réplica de la Torre Eiffel que la Alcaldía colocó en la Plaza de la Bandera, y explica que permanecerá, que para esos fines planea coordinar con el ministro de las Fuerzas Armadas para que no interfiera con los bustos de los padres de la Patria que ese Ministerio afirma que deben ser colocados en la zona. “Este año viene con más luces”.



1. El mayor de nueve

Nací en un hospital de Santiago, de los 30 Caballeros, pero de una vez me llevaron para mi campo Martín García. Así que soy de allá. Mis padres, Antonio Peña y Esperanza Tavárez, ambos son de Martín García, Guayubín, de la provincia Montecristi. Ellos procrearon nueve hijos, de los cuales murió uno. Yo soy el mayor de los nueve. Nuestra infancia fue buena, porque en el campo uno lo que hacía era levantarse a ordeñar vacas, sembrar maíz, tabaco, guandules y maní. Era un niño tranquilo. Tenía una caja de limpiabotas, limpiaba zapatos en el campo. No hubo grandes pelas. Jugaba béisbol, basquetbol y volibol, pero lo que más me gustaba era el béisbol. Mi mamá era la que nos ayudaba en las tareas. Mi papá sólo llegó al tercer grado, pero ella había hecho el octavo.



2. Hora de estudiar

Salí a Santiago de los Caballeros cuando estaba en octavo curso, en el liceo Méjico de Los Pepines. Ahí hice el octavo, y el primero del bachillerato en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. Vivía donde una tía, cerca del barrio La Joya, cerca de la casa de Bienvenido Rodríguez. Después recibí unos exámenes en el Politécnico Las Mercedes de Santiago para ingresar al Politécnico Loyola en San Cristóbal. Ingresé al Politécnico Loyola en San Cristóbal, allí me gradué de bachiller agrónomo, luego me gradué de Perito agrónomo.



3. Vida laboral

Luego de graduarme, el presidente Hipólito Mejía habló con Jiménez el jefe de la Bayer Dominicana, y él, a su vez, habló con Mario Bournigal, del Consorcio Algodonero, y ahí trabajé como agrónomo y dirigíamos las plantaciones algodoneras de Oviedo, cuatro mil tareas de algodón. Luego, Hipólito Mejía habló con Carlos Aquino González, ministro de Agricultura del Gobierno de Balaguer y trabajé en Agricultura como subdirector regional de Agricultura con asiento en Pedernales. Luego Mario Bournigal me llamó para que regresara al Consorcio Algodonero, esta vez como administrador de las plantaciones de Oviedo. Después volví a Agricultura, fui gerente de la Reforma Agraria en San Juan. Chichí Camilo habló con Raúl Barrientos, entonces pasamos a ser gerente de la Reforma Agraria en San Juan de la Maguana. Cuando Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura, pasamos al Ministerio de Agricultura, como encargo de oleaginosas, en Santiago, y luego fuimos promovidos a encargado nacional de oleaginosas. En ese tiempo nos hicimos expertos en la producción de maní, trabajamos con Charles Mariotti, el padre del senador, en La Manicera. Se puede decir que era un experto, pero Charles era el genio.



4. Con altos dirigentes

Estoy en política desde niño, porque Manolo Tavárez Justo, según me contó mi abuelo, Agustín Tavárez, era su sobrino y mi mamá era su prima, pero al mismo tiempo, Rodrigo Lozada, que era de la izquierda, peleó con Manolo en Las Manaclas y fue uno de los sobrevivientes, porque no se quiso entregar, era sobrino de mi papá. Luego, Rodrigo Lozada, quien había sido deportado a Francia, vino de forma clandestina al país, durante el Gobierno de Balaguer, participó en La Revolución y en la revuelta en San Francisco de Macorís y allá lo estaban esperando en una iglesia y lo mataron. Luego, el profesor Juan Bosch visitó nuestra casa y mi mamá fue la primera presidenta del PRD en Martín García, después le siguió un tío y luego le siguió mi papá. De ahí mi vinculación con el PRD. Después me vinculé con Chichí Eusebio, que era el director del Departamento Agrario del PRD. Trabajamos con Winston Winston Arnaud, con Jacobo Majluta y con Peña Gómez.



5. En la política

Nosotros organizamos y dirigimos la campaña del Presidente Hipólito Mejía, en Herrera, cuando Hipólito ganó,algunos pasaron a ocupar sus puestos, otros no, no porque Hipólito no nos ofreciera oportunidades, porque él mismo, en una reunión con Franco Badía, Emilio Rivas y ocho jefes de campaña que tenía el presidente en la capital, entre los que estaba yo, nos los ofreció. De todos ellos, el que salió sin una posición fija fui yo, porque me ofrecieron ser subdirector de la Lotería, pero no acepté porque no tenía conocimiento de eso. Así se lo expresé al Presidente y me quedé en el aire. La política no es mala, porque la política lo que busca es el bien común, la paz, que cada uno tenga las mismas oportunidades de desarrollar sus capacidades. El político que no actúa así, no es político, es alguien que hace política, porque un político puro, como Jesucristo, porque Jesucristo era un gran político, porque lo que buscaba era el bien común de la humanidad, lo que debe buscar es el bien común.



6. El intendente

Luego, el presidente decidió nombrarme intendente, que era una especie de representante del gobierno en Los Alcarrizos, con un sueldo de 25 ó 30 mil pesos. Nos dedicamos a trabajar y a representar al Gobierno. A través de nosotros, el Presidente Hipólito Mejía, construyó el Hospital de Los Alcarrizos, que lo había iniciado Balaguer. Gestionamos los fondos para la Cañada de Guajimía, ahora estamos gestionando los fondos con el Presidente Danilo Medina, para la segunda etapa. Cuando se iba a crear la provincia Oriental, que era la del Este, estábamos propugnando para que se hiciera la provincia Occidental, que iba a comprender Villa Mella y Herrera, pero en ese tiempo no se podían hacer dos provincias. Coordinamos con el Presidente Mejía, Tirso Mejía Ricart y nosotros, para que se creara una sola provincia, la de Santo Domingo, y que esto fuera un municipio. Ahí el presidente Mejía nos iba a designar por decreto a Darío de Jesús de aquel lado, a Papo López en Villa Mella y a mí de este lado, y nosotros dijimos que era mejor ir a elecciones. Fuimos a elecciones en la convención interna del PRD, ganamos la candidatura a alcalde y ganamos la Alcaldía.



7. El alcalde

Nunca pensé ser alcalde, porque yo lo que quería era trabajar en el área agropecuaria, que es mi área. De ahí he seguido. Después, en el 2010, el presidente Miguel Vargas se me acerca y me dice que necesitaba que yo aspirara a Senador de la provincia Santo Domingo, porque en unas encuestas que se habían hecho, yo era el que salía con mayores posibilidades, que el PRD salía con un 29 por ciento y que necesitábamos aumentar la participación y que si yo estaba dispuesto a sacrificarme en ese sentido, y yo le dije que sí. Le pregunté que quien sería el candidato a alcalde. Entonces, Miguel me contestó que el que nosotros eligiéramos y es ahí donde elegimos a Francis Peña. Francis gana y yo pierdo la candidatura a senador, y de nuevo consideramos que debíamos optar nuevamente a la Alcaldía, y ganamos. El cariño de la gente lo sigo sintiendo, pero cuando la gente tiene problemas y necesidades y acuden donde uno en busca de soluciones y uno no puede ayudarles, se les va apagando el cariño, pero eso sucede cuando ese cariño no viene del corazón.



8. Un alivio

Cuando Miguel se me acercó para que aspirara a senador, yo acepté aunque perdiera, yo vi la gloria de Dios, porque yo había dado mi palabra de que no me iba a repostular como alcalde, aunque la gente quería que me presentara de nuevo, pero si lo hacía, mi palabra iba a caer por el suelo y eso me mortificaba. Eso sirvió para que mi palabra no rodara por el suelo. Ahora Dios nos dio la oportunidad de volver a la Alcaldía y lo agradecemos profundamente. Me preocupa cumplir con lo que prometo.



9. Aprendizaje

Realicé un postgrado en Planificación de Desarrollo en el Centro Regional de Desarrollo Integral Urbano y Rural en Israel. Ahí duramos casi un año. Hicimos la tesis en La Rioja, de la República de Argentina. En Israel aprendí que para salir de la miseria tenemos que desarrollar la agricultura y la industria porque son las principales fuentes generadoras de riquezas y empleo. La agricultura es el sector primario, genera riqueza y empleo, al igual que lo es la industria. Esa ha sido nuestra mayor dificultad, poder conseguirle trabajo a la gente, lograr el desarrollo integral de la gente. Eso es lo más importante y también lo más difícil de lograr.



10. Hombre de familia

Conocí a mi esposa, Ninfa Pérez, en Pedernales, trabajando yo en Agricultura. Nos enamoramos, nos casamos y tuvimos tres hijos. Los tuvimos a los tres en la capital. Vivíamos en Santiago, en Villa Olga. Recuerdo que Massiel nació en la UCE, el día que nació, yo dejé a Ninfa en el hospital y cogí para Dajabón, porque eran las elecciones del 1986 y yo era el jefe de la Línea Noroeste.

