Libros e impuestos

Mi amigo Miguel Collado, escritor, librero, gestor cultural, me hace llegar por WhatApps su lamento por la situación del mercadeo de libros en el país. Lean ahí: “¿Cómo se sigue investigando, escribiendo y haciendo aportes a la cultura y al acervo bibliográfico del país sin el apoyo lógico proveniente de la compra de los libros editados? ¡Los que quisieran comprar el libro carecen de los medios (producen para subsistir)! Y a las instituciones públicas y privadas con recursos para apoyar al escritor adquiriendo sus libros, entonces les falta sensibilidad o presentan un nuevo escollo: “Usted tiene que tener un número de proveedor del Estado”, lo cual es violatorio de la Ley No. 502-08, que exonera de pago de impuesto toda transacción comercial vinculada al libro en República Dominicana. Y como si pagar altos impuestos por vivir en el país no fuera suficiente. Responsablemente”. El tema está planteado…



Compromisos



Cuando están en campaña, los políticos ofrecen, ofrecen y ofrecen, asumiendo a veces compromisos que después olvidan o se reniegan a cumplir. Por ahí anda un documento de un denominado Movimiento Independiente Cristiano por el Desarrollo, que se identifica con las siglas Movicrides, reclamándole a la administradora general del Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), Maritza López de Ortiz, quien también es presidente del Partido Acción Liberal (PAL), el cumplimiento de supuestos compromisos de campaña basados en alegados acuerdos pactados antes de las pasadas elecciones, a las que el PAL acudió aliado al PLD. Este Movimiento alega que brindó “apoyo político, logístico y financiero” a la candidatura presidencial de Danilo Medina a través del PAL y que no ha recibido respuesta “a nuestras reivindicaciones acordadas”. En esta selva política a veces hay que oír y ver cosas que, como dice mi colega y mejor amigo Ruddy González, “guindando parecen zapatitos”. ¡Cuelen su café claro, señores políticos del patio...!