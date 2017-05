Lula reivindica su inocencia y adelanta batalla por la Presidencia

11/05/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Curitiba, Brasil. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindicó su inocencia durante una declaración de cinco horas ante el juez estrella brasileño Sergio Moro. Lula negó ser el propietario de un tríplex en el litoral del estado de Sao Paulo que supuestamente habría sido comprado por la constructora OAS para uso del expresidente y su familia a cambio obtener favores del poder.



“No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex. No tengo” ningún apartamento en Guarujá, declaró Lula ante el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del gigantesco caso de corrupción alrededor de la petrolera Petrobras.



Según los videos de la declaración divulgados por la Justicia, Lula admitió que visitó el triplex porque la constructora OAS quería venderlo al exmandatario, pero dijo que “nunca” tuvo “la intención de adquirir” el apartamento y que tampoco dio instrucciones para que fuera reformado y adaptado a las necesidades de la familia.



“Lo que sé es que el día que fui, había muchos defectos en el edificio, defectos de escala, en la cocina...”, comentó.



Lula prestó declaración durante cinco horas en calidad de imputado en los juzgados federales de Curitiba (sur de Brasil) por haber recibido, supuestamente, sobornos por valor de 3.7 millones de reales (cerca de 1.17 millones de dólares) por parte de la constructora OAS, una de las mayores del país, a cambio de ser beneficiada en contratos con la petrolera estatal Petrobras.



Sólido



Lula transformó su cita con la Justicia en un acto político y, al terminar su declaración ante Moro, acudió a una céntrica plaza de Curitiba donde le esperaban más de 10,000 personas para expresarle su apoyo y su solidaridad. “Estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la Presidencia de la República”, dijo durante un breve discurso en el que insistió en reivindicar su inocencia.